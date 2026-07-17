El Tour descubre un nuevo muro

Sus 11,2 kilómetros, con una pendiente media del 7,3 % marcarán la suerte de la décimo cuarta etapa, una auténtica jornada de montaña en el macizo del Jura, con 155,3 kilómetros entre Mulhouse y Le Markstein, sin apenas reposo, un concentrado de cuestas que acumulan un desnivel positivo de 3.800 metros.

Será la segunda ocasión en la que esta estación del Jura sirva de meta, tres años después de que el esloveno Tadej Pogacar se impusiera en la penúltima etapa sin poder distanciar al danés Jonas Vingegaard, que sumó el segundo de sus Tours de Francia.

Tallado para una escapada de largo alcance, el tramo final ofrece también terreno para batalla entre los pretendientes para la clasificación general, que pueden marcar diferencias en este nuevo puerto cuya cima se encuentra a apenas 6 kilómetros para la llegada.

La etapa responde a la voluntad de los organizadores de dar volumen a los otros macizos del país, más allá de los clásicos Pirineos y Alpes, y encontrar terreno para el futuro.

Haag cumple bien esa función. Representa a la perfección el paisaje de los Vosgos, boscoso y frondoso, al abrigo la luz del sol, un elemento que el Tour quiere potenciar como medida para afrontar la incidencia creciente del cambio climático.

Esta nueva incorporación tiene tres partes bien diferenciadas. La primera con fuertes pendientes en los dos primeros kilómetros, una segunda más tendida y el tramo final con otros dos kilómetros que incluyen rampas por encima del 12 %.

Terreno suficiente para lograr una ventaja que puede revelarse positiva para afrontar el descenso poco pronunciado hasta la meta de Le Markstein.

Será la guinda de una jornada en la que los organismos no tendrán ni un kilómetro de reposo, un concentrado de dificultades que puede tener mucha incidencia en la general final..

Apenas comience a rodar la etapa se ascenderá el Grand Ballon, con sus agotadores 21,5 kilómetros al 4,8 % de pendiente media, tras el que harán un primer paso por meta, antes de afrontar el Col du Page, 9,8 kilómetros al 4,7 % y el Balón de Alsacia, 8,9 kilómetros al 6,9 %, que ya habrán ascendido la víspera.

Unos 40 kilómetros escarpados conducirán hasta el pie de Haag para la batalla final.

Los ciclistas tendrán que guardar algo de fuerzas, porque al día siguiente les espera otra cita con la alta montaña, ya en los Alpes y un final inédito en el Plateau de Solaison que precederá a la segunda jornada de descanso.

- Etapa 14: Mulhouse - Le Markstein, 155,3 kilómetros

Grand Ballon (1a, 21,5 km al 4,8 %), a 118,7 de meta

Balón de Alsacia (1a, 8,9 km al 6,9 %)

Col du Haag (1a, 11,2 km al 7,3 %), a 5,9.