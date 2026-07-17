Lucas Herbert iguala la ronda más baja en la historia de los 'majors' para ponerse líder

Herbert tuvo en su mano convertirse en el único hasta ahora en firmar 61 golpes, pero le pudo la presión y falló un ‘putt’ de poco más de un metro en el último hoyo del campo inglés de Royal Birkdale, al norte de Liverpool.

Con todo a su favor y los cámaras preparados en torno al 'green' del 18 para inmortalizar el récord, al australiano se le encogió el brazo y no embocó el último tiro con el que hubiera firmado el par del hoyo, suficiente para consumar la gesta.

El australiano tuvo que conformarse con empatar la marca que tenían hasta ahora el sudafricano Branden Grace, el irlandés Shane Lowry y los estadounidenses Rickie Fowler, y Xander Schauffele, este último por partida doble, quienes habían logrado rondas de 62 hoyos en los distintos grandes, salvo en el Masters de Augusta.

En el torneo británico, que este año cumple su 154ª edición, el último que lo hizo fue Grace, en 2017, también en Royal Birkdale, mientras que Lowry y Schauffele fueron los más recientes al lograrlo en el Campeonato de la PGA de 2024.

Herbert, de 30 años y 97 en el ránking mundial, tuvo un estreno discreto ayer, jueves, en el Abierto Británico al acabar con el par del campo.

En la segunda ronda, se agigantó con un inicio fulgurante en el que acumuló seis ‘birdies’ en los primeros nueve hoyos, con lo que ya igualó la marca histórica en la primera mitad de un recorrido en el torneo británico que poseía el inglés Denis Durnian desde 1983.

Herbert, quien milita en LIV, la liga saudí, donde ganó el torneo de Virginia (Estados Unidos) el pasado 10 de mayo, firmó otros tres ‘birdies’ y cuando se encaminaba a ser el mejor de la historia en una ronda, culminó con un ‘bogey’ después de una mala salida.

Por detrás del australiano, se situó segundo en la general provisionalmente el estadounidense Jackson Suber, con -6, después de que acabara como líder tras la primera jornada con -5.