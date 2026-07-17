Pidcock anima la lucha por el podio

El británico, que en la meta explicó que habían planificado ese golpe para buscar también la victoria de etapa en la etapa que acabó en Belfort, está ahora a 9 segundos del tercer puesto, que ocupa el belga Remco Evenepoel.

"Hemos dado un buen golpe, creo que podemos estar satisfechos de cómo ha ido la jornada aunque no hayamos ganado la etapa", dijo el ciclista del Pinarello.

Fue un golpe magistral que sorprendió al resto de los equipos, cuya tardía reacción no le apeó del espectacular avance en la general.

El británico era décimo a 11.49 del líder, el esloveno Tadej Pogacar, y ahora es cuarto a 4.15. Se ha situado por delante del español Juan Ayuso, del que le separan 7 segundos, del francés Paul Seixas, 20 segundos por detrás y del germano Florian Lipowitz, 29 segundos peor.

Tercero de la Vuelta a España de 2025, Pidcock, que también tiene un gran palmarés en ciclocross, se quedó a las puertas del top-10 del Tour de Francia en 2023, cuando acabó en el puesto 13. Un año antes había dado la sorpresa con una victoria en el Alpe d'huez.

"Es otro rival duro, vimos el año pasado que es capaz de hacerlo bien en una carrera de tres semanas. Esperemos que el sábado pague todo el trabajo que ha tenido que hacer para recortar la ventaja", dijo Ayuso, que lamentó haber permitido que el británico se colara en la lucha por el podio, su gran objetivo de esta edición.

"Es un excelente corredor, no queríamos dejarle tiempo. Me ha superado en la general pero la renta es pequeña, no es demasiado problemático. Hubiera preferido no tenerle tan cerca pero hay que aceptarlo", dijo el español, que sigue liderando la clasificación de mejor joven.

Pidcock se mostró confiado en sus opciones de mantener la lucha por los puestos del podio y aseguró que podo a poco está encontrando su mejor momento de forma.

"Me estoy acercando de nuevo al mejor nivel y vuelvo a terminar tercero. Ya estoy compitiendo de nuevo. Me recuerda un poco a la Vuelta, donde también perdí tiempo en la primera semana", explicó.

El ciclista del Pinarello sufrió una dura caída en la décima etapa, pero pudo rehacerse y entrar entre los mejores.

Entonces se mostró muy crítico con un producto que las autoridades francesas ponen en las carreteras para evitar que el asfalto se funda con las altas temperaturas, que sin embargo disminuye la adherencia de los neumáticos de las bicicletas, lo que a su juicio provocó su caída.

"Es mierda blanca", dijo el ciclista, de 26 años, conocido en el pelotón por su declaraciones francas.

Reputado también por ir de menos a más, Pidcock se mete ahora en una pelea ajustada por un tercer puesto que puede animar un Tour muy dominado por Pogacar.

La renta que tuvo la fuga le llegó a situar en algunos momentos como segundo de la general, pero la reacción de los equipos en el tramo final limitó algo la ventaja y acabó en el puesto cuarto.

"Es positivo ver que semana a semana y día a día va mejorando su condición, se va encontrando mejor y sobre todo, consigue esa moral positiva de cara a este fin de semana y la semana que viene, que van a ser muy duras", dijo su compañero de equipo Xabier Mikel Azparren.

En una horquilla de 38 segundos hay cinco corredores que aspiran al tercer puesto del cajón de París.