Viernes, 17 de julio de 2026

. Entrenamientos de las dos finalistas. Por la tarde, rueda de prensa de los dos seleccionadores y los capitanes en el Javits Center de Nueva York a las 17.30 hora local (21.00 GMT)

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Infografía)

- Nueva York (EE.UU.). Luis de la Fuente y Lionel Scaloni se reencontrarán este domingo en la final del Mundial, nueve años después de que sus caminos coincidieran en un aula de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde el seleccionador español fue profesor del técnico argentino durante su formación como entrenador. Pero su relación fue más allá, son amigos. Por Óscar Maya

- Nueva York (EE.UU.). Dieciséis años separan la primera final mundialista de España de la segunda. Del Soccer City de Johannesburgo al MetLife Stadium de Nueva Jersey. Similitudes y coincidencias en el camino, generaciones ambas campeonas de Europa previamente y un estilo de juego sustentado en el protagonismo con balón y en una defensa fuerte con un mismo objetivo: ser campeones del Mundo. Por Óscar Maya

- Nueva York (EE.UU.).El camino de la selección de Argentina hacia la final ha estado marcado por un cuadro que en el papel parecía favorable, pero que en la práctica ha visto a la Albiceleste avanzar de ronda con base en sufrimiento y remontadas, culminadas con el vibrante 1-2 de la semifinal ante Inglaterra. Por Andrea Montolivo

- Nueva York (EE.UU).Leo Messi regresa en busca de su segunda corona mundial al Metlife, el escenario donde hace diez años anunció que renunciaba a continuar jugando con la Albiceleste, tras perder su cuarta final, la tercera consecutiva. Por Óscar González

- Nueva York (EE.UU). Solo hay ocho cambios entre la lista de la Argentina de Lionel Scaloni que ganó el Mundial en Catar 2022 y la que jugará este domingo la final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, una transición tranquila de 'la Scaloneta' con Leo Messi como denominador común. Por Andrea Montolivo

- Buenos Aires. La selección argentina se ha caracterizado durante el Mundial 2026 por ser el equipo de las remontadas y los goles agónicos: en los siete partidos que disputó anotó en los últimos 15 minutos y casi un 60 % de sus tantos se dieron en esa franja, varios de ellos clave para alcanzar la final de este domingo ante España.

- Miami (EE.UU.). Cuando Francia e Inglaterra disputen este sábado el encuentro por el bronce en Miami, ninguno estará satisfecho. Sin embargo, la ausencia de presión en este partido ha sido históricamente aprovechada por los delanteros para engrosar sus cuentas goleadoras y, en ocasiones, alzarse con la Bota de Oro como premio de consolación, como podría suceder con Kylian Mbappé. Por Hugo Barcia.

- Buenos Aires. A horas de la final del Mundial ante España, los argentinos multiplican sus rituales y supersticiones con la esperanza de atraer la suerte para su selección, en una previa marcada por promesas, amuletos y costumbres extravagantes que muchos aficionados consideran indispensables.

- Haro (España). La localidad española de Haro vive estos días con emoción los últimos compases del Mundial, ya que la final España-Argentina cuenta entre sus protagonistas con el seleccionador español, Luis de la Fuente, uno de los vecinos más ilustres de este municipio de unos 12.000 habitantes.

Belfort (Francia). El esloveno Tadej Pogacar defiende una jornada más el maillot de líder en la 13ª etapa del Tour, entre Dole y Blefort, de 205,8 kilómetros y con un puerto de primera categoría, el Ballon de Alsacia, a 30 kilómetros de la meta. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Redacción deportes. Con los entrenamientos del Gran Premio de Bélgica, en el histórico circuito de Spa-Francorchamps, da comienzo la décima de prueba del Mundial de F1 con el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) destacado al frente de la clasificación.

Redacción deportes. El Abierto Británico, el último grande de la temporada que se disputa en el campo inglés de Royal Birkdale, celebra la segunda jornada sin grandes diferencias en la cabeza y con el estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo, bien situado en su objetivo de avanzar hacia su segundo título consecutivo

La Paz. Mujeres bolivianas y extranjeras decidieron superar toda limitación física para participar en el Primer Campamento Sudamericano de Fútbol Femenino para Amputadas, que se desarrolla en la ciudad boliviana de Santa Cruz con la intención de instituir esta disciplina en el país andino y conformar una selección de la categoría con miras al Mundial de 2027.

Redacción Deportes. Una enorme plataforma se aproxima al puerto. A bordo, un estadio de fútbol. 50.000 espectadores embarcan hacia sus asientos. La infraestructura ideal para usar en cada Mundial, cada cuatro años. Es la última idea de Mark Fenwick, arquitecto detrás del estadio de contenedores de Catar o del RCDE Stadium.

Alicante (España). La anhelada copa que levantará este domingo la selección ganadora del Mundial es seguramente el icono más conocido de la FIFA y también es la marca comercial más protegida del organismo futbolístico internacional para multitud de formatos, incluidos en 3D y figurativos.

-------------------------------------------

- Entrenamientos libres 1 (11:30-12:30 GMT) y 2 (15.00-16.00 GMT) del Gran Premio de Bélgica, 10ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito de Spa-Francorhamps. (FOTO)

- Rally de Estonia, 9ª prueba del Mundial (hasta 19). Siete tramos, el último a las 16.35 GMT.

- Tour de Francia (hasta 26)(FOTO). 13ª etapa: Dole-Blefort, 205,8 kms. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Nueva Jersey (EE.UU). Las selecciones de España y Argentina velan armas ante su partido más importante, la finalísima del Mundial 2026, un duelo muy igualado entre los campeones de Europa y América (FOTO) (VÍDEO)

. Las dos finalistas se entrenan a dos días de la gran final y por la tarde, rueda de prensa de los dos seleccionadores y los capitanes de los finalistas en el Javits Center de Nueva York a las 17.30 (21.00 GMT)

- Mundial 2026. Previa del partido por el tercer puesto, Francia-Inglaterra, que se disputa el sábado en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida (EE.UU.).(FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA).

- Nueva York (EE.UU.). Luis de la Fuente y Lionel Scaloni se reencontrarán este domingo en la final del Mundial, nueve años después de que sus caminos coincidieran en un aula de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (FOTO)

- Nueva York (EE.UU.). Dieciséis años separan la primera final mundialista de España de la segunda. Del Soccer City de Johannesburgo al MetLife Stadium de Nueva Jersey.(FOTO)

- Nueva York (EE.UU.).El camino de la selección de Argentina hacia la final ha estado marcado por el rimiento y remontadas, culminadas con el vibrante 1-2 de la semifinal ante Inglaterra. Por Andrea Montolivo (FOTO)

- Nueva York (EE.UU).Leo Messi regresa en busca de su segunda corona mundial al Metlife (FOTO)

- Nueva York (EE.UU). Solo hay ocho cambios entre la lista de la Argentina de Lionel Scaloni que ganó el Mundial en Catar 2022 y la que jugará este domingo la final. (FOTO)

- Buenos Aires. La selección argentina se ha caracterizado por ser el equipo de las remontadas y los goles agónico. (FOTO)

- Nueva York (EE.UU.). Así llegó España: de las dudas con Cabo Verde a los olés ante Francia

- Redacción deportes. Los números de España y Argentina

- Redacción deportes: Cubarsí-Laporte, la mejor defensa frente a Messi.

- Nueva York (EE.UU). Diez hechos increíbles de las finales. De la final de los dos balones al jugador que no recuerda ser campeón

- Miami (EE.UU.). Cuando Francia e Inglaterra disputen este sábado el encuentro por el bronce en Miami, ninguno estará satisfecho. Por Hugo Barcia. (FOTO)

- Buenos Aires. A horas de la final del Mundial ante España, los argentinos multiplican sus rituales y supersticiones para atraer la suerte (FOTO) (VIDEO)

- Open Británico, en el Royal Birkdale Golf Club de Southport (Inglaterra) (hasta 19)(FOTO)

- Torneos ATP 250 sobre tierra de Bastad (Suecia) y Gstaad (Suiza) (hasta 19) y Umag (Croacia) (hasta 18)

- Torneos WTA 250 sobre tierra de Iasi (Rumanía) y Atenas (hasta 19).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes