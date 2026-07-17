Dani Vallejo, con extraordinario juego, se clasifica a semifinales en Suecia

Tuvieron que pasar casi 24 años para que un tenista paraguayo volviera a instalarse en las semifinales de un torneo ATP 250. Daniel Vallejo escribió este viernes una nueva página dorada para el tenis nacional al derrotar con autoridad al italiano Stefano Travaglia por 7-6 (6) y 6-2, en una hora y 45 minutos, para clasificarse por primera vez en su carrera entre los cuatro mejores de un ATP 250.

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El triunfo en Bastad, Suecia, además de significar el mayor logro de su joven carrera en el circuito ATP, puso fin a una espera de casi un cuarto de siglo para el tenis paraguayo, que no tenía un semifinalista en esta categoría desde Ramón Delgado.

El primer set fue una auténtica batalla. Vallejo sostuvo un alto porcentaje de primeros servicios (73%) y ganó el 74% de los puntos con ese saque, una de las claves para mantenerse siempre en partido frente a un rival que conectó siete aces. Aunque el italiano sumó más puntos en el parcial (45 contra 44), el paraguayo mostró mayor temple en los momentos decisivos y se quedó con el tie break por 8-6, aprovechando una de las dos oportunidades de quiebre que dispuso.

A partir de ese momento, el encuentro cambió completamente de dueño.

Con la confianza por las nubes, Vallejo elevó notablemente su nivel en el segundo set. Fue mucho más agresivo desde la devolución, ganando el 67% de los puntos tanto sobre el primer como sobre el segundo saque de Travaglia. Además, convirtió tres de las cuatro oportunidades de quiebre que generó y dominó el intercambio desde el fondo de la cancha.

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Adolfo Daniel Vallejo is through to his first Tour-level semi-final after a brilliant straight sets victory over Travaglia. @NordeaOpen | #NordeaOpen pic.twitter.com/hy0LPPiGlI — ATP Tour (@atptour) July 17, 2026

Aunque su porcentaje de primeros servicios bajó al 66%, el paraguayo fue muy efectivo cuando logró colocarlos, adjudicándose el 76% de esos puntos, mientras que el italiano apenas pudo ganar el 33% de los puntos con su primer saque.

La superioridad quedó reflejada también en las estadísticas generales del parcial: Vallejo conquistó 33 de los 53 puntos disputados (62%), cerrando el set por un contundente 6-2 para sellar una clasificación histórica.

Con este resultado, Daniel Vallejo no solo alcanza por primera vez las semifinales de un ATP 250, sino que confirma el mejor momento de su carrera profesional. Su campaña en Bastad ya lo convierte en el primer paraguayo en 24 años en alcanzar esta instancia de un torneo ATP y consolida el crecimiento del tenis nacional en la máxima categoría del circuito.