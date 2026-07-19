Domingo, 19 de julio de 2026

- Madrid. Entre la ebullición tremenda de dos futbolistas únicos, extraordinarios, en una final de la Copa del Mundo trepidante, que sintió ganada dos veces Argentina, empatada por la fuerza increíble de Kyllian Mbappe y decidida en la tanda de los penaltis, Messi por fin ganó su Mundial, traspasó aún más la eternidad, culminó una carrera sublime y devolvió a Argentina a la cima del fútbol por tercera ocasión en su historia, 36 años después de Maradona en México 1986, con una victoria agónica. Por Iñaki Dufour.

Plateau de Solaison (Francia). El Tour cierra un fin de semana de recorridos montañosos con una etapa alpina entre Champagnole y Brison, con dos puertos de primera, uno de tercera y el fuera de categoría que remata el recorrido, el Plateau de Solaison, de 11,3 kilómetros y un desnivel medio del 9%. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

Redacción deportes. El italiano Kimi Andrea Antonelli (Mercedes), con 19 años el más joven de toda la historia, llega líder del campeonato a Spa-Francorchamps, sede del décimo Gran Premio del Mundial de Fórmula Uno, el de Bélgica; donde intentará superar la presión que le imprimirán, entre otros, su compañero, el inglés George Russell: segundo en la general, a 25 puntos.

Redacción deportes. El Abierto Británico celebra este domingo su última jornada con varios jugadores que no estaban entre los favoritos al inicio del torneo en la pugna por conquistar el título del último ‘major’ de la temporada, en el que siguen vivAs algunas de las grandes figuras, como el estadounidense Scottie Scheffler o el español Jon Rahm, si bien necesitan una remontada heroica para ganar.

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- Gran Premio de Bélgica, 10ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito de Spa-Francorhamps (13.00 GMT). (FOTO)

- Termina el Rally de Estonia, 9ª prueba del Mundial. Dos tramos, el último a las 10.15 GMT.

- IndyCar. 12ª carrera: Gran Premio de Nashville (Tennessee).

- Tour de Francia (hasta 26)(FOTO). 15ª etapa: Champagnole-Plateau de Solaison. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Mundial 2026. Final: España-Argentina (19.00 GMT), en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (EE.UU.). (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA)

- La final del Mundial se vivirá con especial pasión en pueblos y ciudades de España y Argentina, aunque el partido de mayor alcance global también se seguirá con mucho interés en países de los cinco continentes. Información de cómo siguen los aficionados el partido en ciudades como Buenos Aires, Madrid, El Cairo, Jerusalén, Ramala, La Guaira (Venezuela), Berlín, Karachi, Beirut, Pekín, Yakarta, Calcuta, Nápoles, Bangkog y Daka, entre otras.

- Redacción deportes. Un disparo cruzado de Andrés Iniesta a cuatro minutos del final de la prórroga y dos intervenciones milagrosas de Iker Casillas guiaron a la hasta ahora mejor España de todos los tiempos a su primer y, por ahora, único título mundial con un triunfo sobre los Países Bajos en la final disputada en Johannesburgo. Por José Antonio Pascual. (Foto)

- Madrid. Entre la ebullición tremenda de dos futbolistas únicos, extraordinarios, en una final de la Copa del Mundo trepidante, que sintió ganada dos veces Argentina, empatada por la fuerza increíble de Kyllian Mbappe y decidida en la tanda de los penaltis, Messi por fin ganó su Mundial en 2024. Por Iñaki Dufour (Foto)

- Uruguay. Sexta jornada del Torneo Intermedio uruguayo, que se juega entre el viernes 17 y el lunes 20 de julio.

- Open Británico, en el Royal Birkdale Golf Club de Southport (Inglaterra) (hasta 19).

- Mundial MXGP Motocross. 12ª prueba. Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Foxhills. Dos carreras.

- Torneos ATP 250 sobre tierra de Bastad (Suecia) y Gstaad (Suiza) (hasta 19).

- Torneos WTA 250 sobre tierra de Iasi (Rumanía) y Atenas (hasta 19).

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Redacción EFE Deportes