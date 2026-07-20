“De la calle a la cancha y de la cancha al mundo” se presenta a los padres

Este sábado fue socializado a familiares de las divisiones formativas del club Sport Colonial el proyecto “De la calle a la cancha y de la cancha al mundo”, por parte de las autoridades del Centro de Desarrollo Deportivo (CDD).

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El Sport Colonial es afiliado a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), militando en el fútbol de la Primera División C y en el futsal FIFA, en la División de Honor.

El pasado marzo fue presentado en rueda de prensa el proyecto que contempla la mancomunión entre el Sport Colonial y el Centro de Desarrollo Deportivo (CDD), evento que fue encabezado en aquella ocasión por las autoridades responsables, Carlos Alberto González, titular del club, José Luis Alder, miembro del Consejo Ejecutivo de la APF y miembro de la Comisión Futsal de la FIFA, y, Hugo Fernández, presidente del CDD.

El mismo consiste en una iniciativa para el desarrollo y la proyección del talento futbolístico con alcance internacional.

Esta vez, el CDD llevó a cabo la socialización, en forma específica, con los padres de los jugadores de las formativas de “Colo”, y lo hicieron los señores Hugo Fernández y Néstor Arrúa, quienes señalaron los objetivos del proyecto conjunto entre ambas entidades.

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Se resaltó la gran importancia que tiene el acompañamiento de las familias en la formación integral de los atletas de alto rendimiento.

Las autoridades agradecieron “a todos los padres por su participación y por ser parte fundamental del crecimiento deportivo y humano de nuestros jugadores”.