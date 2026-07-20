Desde este martes rueda el balón salonístico por otra fecha de la Copa de Oro

El club 12 de Junio y el puntero del Grupo B, Deportivo Atenas, abrirán la quinta fecha de revanchas de la Copa Divisional Oro de fútbol de salón, este martes.

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El partido será en cancha del Fomento de Barrio Obrero, a partir de las 21:00. Los Sub 15 jugarán desde las 19:30. Los horarios se mantienen para todos los cotejos.

Programación

Grupo B

Martes: 12 de Junio vs. Deportivo Atenas - Cancha de Fomento de Barrio Obrero.

Viernes: Independiente de Barrio Obrero vs. Villeta FC - Sport Colonial;

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Fomento de Barrio Obrero vs. Nuestra Señora de la Asunción Club - Fomento.

Tiene fecha libre el club Atlético La Merced de Ñemby.

Grupo A

Miércoles: Simón Bolívar vs. Artemios FC - Cancha Bolívar;

Cerro Corá de Lambaré vs San Antonio - Lambaré.

Jueves: José Meza vs. 29 de Septiembre - Ñemby.

Tiene fecha libre el Deportivo Primor.

Resultados de la fecha 4

Grupo A: San Antonio 1 - 4 Simón Bolívar, Deportivo Primor 1 - 5 José Meza y 29 de Septiembre 5 - 2 Cerro Corá. Libre: Artemios FC.

Grupo B: Atenas 8 - 3 NSA Club, La Merced 1 - 12 de Junio 6, Fomento 2 - 3 Independiente. Libre: Villeta FC.

Posiciones

Sportivo José Meza en el Grupo A y Deportivo Atenas en el Grupo B son los líderes del certamen salonístico.

Grupo A: José Meza 18 puntos, Simón Bolívar 15, Cerro Corá 11, Artemios 8, 29 de Septiembre 6, San Antonio 5, Primor 1.

Grupo B: Atenas 15 puntos, Villeta FC 12, La Merced 12, 12 de Junnio 10, Independiente 9, Fomento 6, NSA Club 0.