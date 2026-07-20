Polideportivo
20 de julio de 2026 a la - 20:42

Desde este martes rueda el balón salonístico por otra fecha de la Copa de Oro

Deportivo Atenas marcha óptimamente en la Copa de Oro de fútbol de salón, liderando la serie B. MQ Fotografía
Deportivo Atenas marcha óptimamente en la Copa de Oro de fútbol de salón, liderando la serie B. MQ Fotografía

Este martes arranca la fecha 5 de las revanchas de la Copa de Oro del fútbol de salón, con un encuentro y los días siguientes se completarán los partidos por los grupos A y B. Lideran José Meza y Atenas en sus respectivos grupos.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El club 12 de Junio y el puntero del Grupo B, Deportivo Atenas, abrirán la quinta fecha de revanchas de la Copa Divisional Oro de fútbol de salón, este martes.

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El partido será en cancha del Fomento de Barrio Obrero, a partir de las 21:00. Los Sub 15 jugarán desde las 19:30. Los horarios se mantienen para todos los cotejos.

Programación

Grupo B

Martes: 12 de Junio vs. Deportivo Atenas - Cancha de Fomento de Barrio Obrero.

Viernes: Independiente de Barrio Obrero vs. Villeta FC - Sport Colonial;

Fomento de Barrio Obrero vs. Nuestra Señora de la Asunción Club - Fomento.

Tiene fecha libre el club Atlético La Merced de Ñemby.

Grupo A

Miércoles: Simón Bolívar vs. Artemios FC - Cancha Bolívar;

Cerro Corá de Lambaré vs San Antonio - Lambaré.

Jueves: José Meza vs. 29 de Septiembre - Ñemby.

Tiene fecha libre el Deportivo Primor.

Resultados de la fecha 4

Grupo A: San Antonio 1 - 4 Simón Bolívar, Deportivo Primor 1 - 5 José Meza y 29 de Septiembre 5 - 2 Cerro Corá. Libre: Artemios FC.

Grupo B: Atenas 8 - 3 NSA Club, La Merced 1 - 12 de Junio 6, Fomento 2 - 3 Independiente. Libre: Villeta FC.

Posiciones

Sportivo José Meza en el Grupo A y Deportivo Atenas en el Grupo B son los líderes del certamen salonístico.

Grupo A: José Meza 18 puntos, Simón Bolívar 15, Cerro Corá 11, Artemios 8, 29 de Septiembre 6, San Antonio 5, Primor 1.

Grupo B: Atenas 15 puntos, Villeta FC 12, La Merced 12, 12 de Junnio 10, Independiente 9, Fomento 6, NSA Club 0.