Concepción grita campeón invicto en el Nacional C11 disputado en San Pedro

La gran final ofreció un espectáculo de alto nivel y mantuvo la emoción hasta el último minuto. El encuentro terminó igualado 3 a 3 en el tiempo reglamentario, obligando a la disputa del tiempo extra, donde Concepción logró imponer su juego para quedarse con el título de manera invicta.

Con este resultado, Ñemby se quedó con el vicecampeonato, mientras que Limpio conquistó el tercer puesto tras derrotar a Hernandarias. El conjunto hernandariense finalizó en la cuarta posición del torneo.

San Pedro de Ycuamandyyú, anfitrión del certamen, no logró superar la fase de grupos. Pese a algunos inconvenientes organizativos registrados durante el campeonato, la competencia pudo desarrollarse con normalidad hasta la disputa de la gran final.

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Ocho selecciones clasificadas de distintos puntos del país participaron de la fase final del Campeonato Nacional C11, disputando el máximo título de la categoría. El torneo convirtió durante varios días a San Pedro de Ycuamandyyú en el centro del fútbol de salón formativo.

El Polideportivo Municipal fue escenario de una importante concurrencia de aficionados, especialmente durante las primeras jornadas del campeonato. Hasta la eliminación de la selección anfitriona, el público acompañó masivamente la competencia, disfrutando de una verdadera fiesta deportiva marcada por el entusiasmo de las delegaciones y el permanente aliento de las hinchadas.

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El Campeonato Nacional C11 volvió a demostrar el gran potencial del fútbol de salón paraguayo en las categorías formativas, dejando como campeón invicto a Concepción, que coronó una campaña perfecta con una destacada actuación colectiva.