Polideportivo
20 de julio de 2026 a la - 16:03

Egipcia Sherif gana el torneo WTA de Iasi

Mayar Sherif (30 años), campeona en Rumania.
Mayar Sherif (30 años), campeona en Rumania.WTA

La egipcia Mayar Sherif conquistó este lunes el torneo WTA 250 de Iasi (Rumania), sobre tierra batida, después de que su rival en la final, la española Paula Badosa, abandonara por problemas físicos.

Por ABC Color

La jugadora norteafricana Mayar Sherif dominaba el partido por 6-4 y 4-0 hasta que se produjo el retiro por lesión de Paula Badosa.

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Sherif, 55º del mundo, consiguió así el segundo título de su carrera después del que logró en Parma (Italia) en 2022, también sobre arcilla.

Badosa, 93ª del ránking y exnúmero dos mundial, rompió así su racha en finales, ya que había ganado las cuatro anteriores que había alcanzado a lo largo de su carrera, entre las que destaca la que conquistó en 2021 en Indian Wells (Estados Unidos).

La final de Iasi debía haberse jugado el domingo, pero fue retrasada al lunes por la lluvia.