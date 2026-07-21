Dani Vallejo, debut y despedida de Kitzbühel

Fue debut y despedida de Dani Vallejo (22 años) de Kitzbühel con su caída frente al suizo Kilian Feldbausch (20), ubicado en el puesto 284 de la clasificación ATP y que ingresó al cuadro principal tras superar la fase selectiva.

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El europeo se impuso por 7-6 (2) y 6-1, en un partido de 1 hora con 45 minutos de duración, en el que la principal raqueta del tenis paraguayo en la actualidad tuvo dos oportunidades para cerrar el set con el saque del rival, pero no las pudo aprovechar. Al perder la primera manga en el desempate, quedó prácticamente “desinflado”.

El deportista guaraní tuvo dos aces, cometió cinco dobles faltas, tuvo el 62 por ciento de aprovechamiento de las posibilidades de quiebre contra el 90 del rival, mucho más aplomado sobre la arcilla austriaca.

Dani ocupa su mejor posición en el ránking ATP, al escalar al puesto 63 luego de su buena actuación en Bastad (Suecia), en el que llegó hasta las semifinales.

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Este fue el partido 18 de la temporada a nivel ATP de Vallejo (categoría 250 en adelante), con un balance de 10 victorias y 8 derrotas.