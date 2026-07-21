Argentino Burruchaga supera a Wawrinka y avanza en Estoril

Román Andrés Burruchaga, 60º en la clasificación de la ATP e hijo del exfutbolista campeón del mundo en 1986 Jorge Burruchaga, tuvo dificultades ante la experiencia de Stan Wawrinka, pero acabó imponiéndose por 6-4, 4-6 y 6-3.

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En la siguiente ronda, Burruchaga se enfrentará a uno de los favoritos al título de este torneo de tierra batida y a uno de los preferidos del público, el portugués Nuno Borges (48º).

Wawrinka, tras la derrota, recibió un homenaje de los aficionados en las gradas, que colocaron una máscara con su rostro, y posteriormente la organización le entregó su huella enmarcada en la tierra batida de Estoril.

Esta será la última temporada como profesional de Wawrinka, que cuenta en su palmarés con victorias en el Abierto de Australia en 2014, Roland Garros en 2015 y el Abierto de Estados Unidos en 2016.

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Otra de las figuras de la jornada fue el peruano Gonzalo Bueno (180º), que ganó su reñido duelo contra el portugués Tiago Pereira (371º) por 6-3, 1-6 y 7-6 (5).

Bueno, que disputó la fase de clasificación para acceder al cuadro principal, estuvo a punto de caer derrotado en el tercer set, pero remontó una desventaja de 5-1 y logró llevar el partido hasta el ‘tie-break’, en el que acabó imponiéndose.

El Abierto de Estoril -localidad costera portuguesa situada en las afueras de Lisboa- volvió este año a la categoría ATP 250, después de que su edición anterior se celebrara como Challenger 175, y se disputará hasta el 26 de julio.