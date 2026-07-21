Fiorella Gatti no pudo avanzar a los octavos del Mundial Junior

La tricampeona panamericana junior ofreció una dura batalla, pero terminó cediendo con parciales de 11-8, 11-7, 10-12 y 11-8, quedando fuera del cuadro principal que reúne a las 16 mejores jugadoras del mundo.

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Pese a la derrota, la paraguaya de 18 años continuará en competencia, ya que disputará las rondas de consolación, donde buscará la mejor ubicación posible entre los puestos 17 y 32 de la clasificación general.

Los encuentros de esta fase comenzarán este miércoles 22 de julio, mientras que su próxima rival será definida una vez concluyan los restantes cruces de la ronda de 32.

Gatti llegaba al Mundial en un gran momento, luego de conquistar su tercer título panamericano juvenil consecutivo y de debutar con una contundente victoria por 3-0 sobre la representante de China Taipéi, ratificando el crecimiento que viene mostrando en el squash internacional.

Aunque quedó fuera de la pelea por el título, la paraguaya buscará cerrar el torneo con la mejor posición posible en el prestigioso White Oaks Resort & Spa.