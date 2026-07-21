McNulty sufre un accidente sin consecuencias antes de la crono

Thonon-les-Bains (Francia), 21 jul (EFE).- El ciclista estadounidense Brandon McNulty (UAE) tuvo un accidente con un coche fuera de carrera cuando se disponía a reconocer el recorrido de 26 km de la contrarreloj que une Évian-les-Bains y Thonon-les Bains, percance que no impidió al compañero de Tadej Pogacar tomar la salida.