Los hermanos Erick y Uriel Barrondo no competirán en Santo Domingo por falta de rivales

Una fuente de Federación de Atletismo de Guatemala explicó a EFE que Cuba y Venezuela renunciaron a su participación en esta prueba atléticA y los organizadores del certamen no alcanzaron a reunir la cuota mínima de cinco competidores.

Erick y Uriel Barrondo se habían preparado para competir por medallas en esta especialidad.

Pero la delegación guatemalteca fue notificada "recientemente" sobre la suspensión de esa prueba masculina.

Los Barrondo "ya tenían las reservas y todo, pero lastimosamente, debido a una situación ajena a la federación y a los atletas, se canceló la maratón marcha", explicó este jueves a EFE Carlos Suárez, portavoz de la Federación Deportiva Nacional de Atletismo de Guatemala (FDNA).

La delegación guatemalteca también perdió, pero por una lesión, a la atleta Lola Satre Morales, que iba a disputar la prueba femenina de maratón marcha.

En esta edición de Santo Domingo, la marcha constituye una de las principales cartas de triunfo para Guatemala.

Erick Barrondo era una de las estrellas de la delegación guatemalteca, integrada inicialmente por 480 deportistas junto con los también medallistas olímpicos Adriana Ruano (tiradora) y Jean Pierre Brol (foso masculino).