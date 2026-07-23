Santo Domingo pone a prueba millonaria inversión para acoger por tercera vez los JCC

Los recursos se han destinado fundamentalmente para la construcción y remozamiento de decenas de instalaciones, así como en la preparación de los deportistas que representarán al país.

Los 'Juegos del Centenario', un certamen cuya historia comenzó con la edición de México 1926, se extenderán hasta el 8 de agosto y reunirán a 6.200 competidores en 40 deportes y 53 disciplinas.

Es la tercera ocasión en la que el país acoge la cita deportiva regional más antigua del mundo.

Primero acogió en Santo Domingo la edición de 1974, un auténtico divisor de aguas para el deporte dominicano, y 1986 en Santiago de los Caballeros.

El Gobierno y el Comité Organizador han defendido la celebración del evento polideportivo con el objetivo adicional de dejar un legado para el deporte.

Solo la reconstrucción y adecuación de la pista de atletismo del Estadio Olímpico Félix Sánchez requirió una inversión directa de 65,7 millones de pesos (unos 1,18 millones de dólares ), así como otros 34 millones de pesos (unos 570.000 dólares) en la pista de calentamiento contigua.

Los anfitriones conforman una delegación de 720 deportistas, a los que se suman otros 400 oficiales. Como es habitual el país sede de los Juegos tiene que participar en todas las modalidades.

El presidente dominicano, Luis Abinader, afirmó recientemente que "el país ha cumplido" con el compromiso asumido de entregar escenarios deportivos modernos y en óptimas condiciones.

"Creo que vamos a tener unos juegos de primer nivel en infraestructura y organización. Serán unos de los juegos mejor organizados y contarán con una de las infraestructuras en mejor estado de cualquier edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe", expresó.

El gobernante destacó que se crearán voluntariados que respaldarán el trabajo del Ministerio de Deportes para el mantenimiento en "óptimas condiciones" de las edificaciones, una vez concluyan las competiciones.

Abinader solicitó en 2021 a Centro Caribe Sports la sede de los juegos, tras cabildeos en ese sentido de varios dirigentes olímpicos dominicanos.

Ningún otro país presentó entonces candidatura para servir de sede. La versión XIV de los juegos fue declinada por Panamá y Puerto Rico, alegando razones económicas. Finalmente, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, 'salvó' la situación acogiendo el evento en 2023.

Para el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, José Patricio Monegro, estos serán "recordados por siempre".

Ante delegados de Centro Caribe Sports, que preside el dominicano Luis Mejía Oviedo, Monegro refirió que "mientras en algunas partes del mundo se encuentran en conflicto bélico y geopolítico, en República Dominicana, Centroamérica y el Caribe estamos en juegos deportivos, uniendo lazos de amistad y hermandad para una convivencia pacífica".

Resaltó que uno de los principales aspectos que presentan los Juegos de Santo Domingo es que tendrán instalaciones de la más alta calidad y estándares internacionales, como la pista de atletismo del Estadio Félix Sánchez que, aseguró, es idéntica a la utilizada en las competiciones de ese deporte en París 2024.

"Pasaremos a la historia con estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, en un pueblo que los acogerá con todo su corazón", puntualizó.

A veinticuatro horas del comienzo de los Juegos, hay una prueba de fuego pendiente para las instalaciones, que deben ser aprobadas por los deportistas y los jefes de misión.

Se desconoce el impacto económico y turístico que generarán los Juegos, aunque sus organizadores hablan de que el país será visitado por "miles" de personas.