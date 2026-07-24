Amazona paraguaya participa en Clínica de Equitación, en Francia

La joven amazona Giovanna Santi se encuentra realizando una clínica de equitación en Francia, alineando la bandera paraguaya en medio de otras de decenas de países.

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La clínica se realiza con la presencia de 39 jinetes, con un total de 76 personas participando, provenientes de 22 países de todo el mundo.

Giovanna está en preparación para el FEI South America Jumping Championship que se celebrará a fines de octubre del año en curso y para el cual la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (FEDEPA) ya tiene confeccionada la lista de clasificados.

La juvenil amazona representará a nuestro país en el Sudamericano de Santiago en las categorías Children 1,20 y CSI 1,10.

En cuanto a la clínica internacional, la misma está encabezada por el reconocido entrenador francés Cédric Triolet, quien vuelca sus conocimientos al grupo de juveniles para el entrenamiento ecuestre, en técnicas, adiestramiento, además de actividades de integración entre las jóvenes promesas del hipismo mundial.

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La participación de un connacional, además de constituir un gran oportunidad personal para la amazona y su proyección a futuro, permite marcar presencia paraguaya en eventos de este tipo.

Listado de jinetes para el Sudamericano

La FEDEPA ya tiene a la delegación que representará al país en Santiago de Chile, en el evento que se disputará del 25 de octubre al 1 de noviembre próximos.

El listado contempla a los siguientes atletas:

U25 - 1,45 metros: María Belén Giménez con Ranger Z;

Pre-Júnior 1,30: Mónica María Vargas con Espartano;

Pre-Júnior 1,30: Juan Ignacio Pena con Llanura;

Pre-Júnior 1,30: Agostina Sánchez con Anchito Z;

Children 1,20: Juan Ignacio Pena con Marianita Sly y Llanura;

Children 1,20: Mauricio José Brizuela con Zeus B;

Children 1,20: Estefanía Pena con Alma;

Children 1,20: Giovanna Santi con Cataleya;

CSI 1,10: Cecilia Burali con Jumping For Joy;

CSI 1,10: Giovanna Santi con Arya Stark, Aborigen y Cataleya;

CSI 1,10: Flavia Canillas con Emirates;

CSI 1,10: Agustín Chamorro con León;

CSI 1,10: Ainhara Leticia Amado con Quinessa Omatikaya Verd;

CSI 1,10: Thais Isabella Chamorro con Cl Invicta.