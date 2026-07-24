Atenas y 12 de Junio, listos para el Sudamericano de fútbol de salón

La Confederación Sudamericana de Fútbol de Salón organiza el Campeonato Sudamericano de Clubes de Futsal AMF, que empieza el 28 de este mes teniendo como los representantes paraguayos al Deportivo Atenas y al 12 de Junio. El escenario será el polideportivo “Luis Óscar Giagni” del club Sol de América.

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Esta será la Edición 45° del Campeonato, y de acuerdo a las organizaciones modernas, se disputa en dos zonas, Sur y Norte, y posteriormente se celebra la final con los mejores equipos, en sede a definir.

El “12″ fue campeón de la Edición 2022, en Calarcá, Colombia.

Los clubes se encuentran divididos en dos series, para la primera fase del torneo sudamericano.

Grupo A: Palermo de Uruguay, 12 de Junio, SAF Talismán de Brasil y Cotas Jr. de Bolivia;

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Grupo B: San Miguel de Uruguay, Deportivo Atenas, Deportivo Churros de Chile y Furia Cruceña de Bolivia.

La jornada inaugural tiene el siguiente programa:

14:00 Churros FC de Chile vs. Furia Cruceña de Bolivia;

16:00 Talisma de Brasil vs. Palermo de Uruguay;

18:00 Deportivo Atenas vs. San Miguel de Uruguay;

20:00 12 de Junio vs. Cotas Juniors de Bolivia.

Las entradas generales para la primera etapa tienen un costo de G. 10.000.

* Copa de Oro. El martes, en el juego por la Copa de Oro local, Deportivo Atenas goleó por el abultado marcador de 11-1 al 12 de Junio, un resultado que deja preocupados a los de Barrio Jara, de cara al compromiso sudamericano.

la Copa de Oro del salonismo lo disputan los clubes metropolitanos, y se encuentra en plena rueda de revanchas, pero será interrumpido la siguiente semana a raíz del sudamericano, para que todos los amantes del futsal AMF puedan seguir de cerca el torneo regional.