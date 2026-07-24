Definidos los grupos para el Campeonato de Baloncesto U17, en Pedro Juan

El certamen Nacional U17 de básquetbol tendrá dos escenarios, el “Gigante de Peroba”, hoy Estadio Municipal “Robert Acevedo”, y en el polideportivo de la Federación de Básquetbol del Amambay, en ambas ramas.

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La organización ultima detalles para poner todo en óptimas condiciones edilicias y administrativas para tener un impecable nacional de juveniles.

La semana pasada se realizó en Pedro Juan el lanzamiento del torneo U17. La capital del Amambay no había recibido ningún certamen nacional hace un par de décadas.

Las series

El certamen nacional reunirá a 12 equipos de todo el país en la rama femenina y 11 en la masculina, divididas en dos grupos para la primera etapa:

Femenino

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Serie A: Pilar, Félix Pérez Cardozo, San Lorenzo, Concepción, Paranaense y Amambay;

Serie B: Caaguazú, Encarnación, Colonias Unidas, Coronel Oviedo, Guaireña y Deportivo San José.

Masculino

Serie A: Coronel Oviedo, Caaguazú, Colonias Unidas, Concepción y Amambay;

Serie B: Paranaense, San Lorenzo, Encarnación, Pilar, Guaireña y Hernandarias.

* Monarcas vigentes. El último torneo Nacional, el año pasado, se disputó en la ciudad de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú.

Los varones fueron profetas en su tierra, ya que conquistaron los laureles en el masculino.

Por su parte, defenderán la corona en la rama femenina, el combinado pilarense, que se consagró en 2025 en el nacional ovetense.