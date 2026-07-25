Carapaz: "Esta es la victoria más hermosa en el Tour"

"Esta es la victoria más hermosa de mi carrera, era una etapa brutal. Estoy feliz de haberlo conseguido además con el maillot de la montaña. Me ha permitido demostrar que estoy hecho para esto", dijo el ciclista del EF, que además se garantizó acabar el Tour como rey de la montaña por segunda vez.

El ecuatoriano, de 33 años, aseguró que llegó al Tour con la intención de ganar una etapa y conquistar el maillot de puntos rojos y se mostró "feliz" por haber logrado ambos.

"Es un Tour de ensueño. Teníamos los objetivos muy bien marcados desde Barcelona y eso nos ha permitido tener los pies en el suelo", dijo el corredor, que aunque no venía a competir por la general acabará octavo.

Caparaz señaló que comenzó a creer en la victoria de etapa cuando llegaron con una buena ventaja al pie del puerto de Sarenne.

"Al principio no he querido colaborar con los otros escapados porque sabía que sería muy duro, un ascenso de media hora y luego el último tramo hasta la meta. Sabía que si me mantenía concentrado podía ganar", aseguró.