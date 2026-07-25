Carapaz, rey de la montaña, conquista Alpe D'Huez, Pogacar entra en la página de ilustres

Heroico Carapaz (El Carmelo, 3 años), ganador de 2 de las tres etapas alpinas. Se coronó en Orcières Merlette, fue tercero en Alpe D'Huez y volvió a vencer en la misma cima en la jornada que se aseguró su segundo título de rey de la montaña. El ganador del Giro 2019 y campeón olímpico, entró en solitario con su maillot de puntos rojos brazos en alto, eufórico, después de 5 horas encima de la bicicleta en una jornada durísima.

"La locomotora del Carchi" logró su segundo triunfo en tres días con 25 segundos de adelanto sobre el belga Remco Evenepoel y 30 respecto al estadounidense Sepp Kuss, quien perdió la victoria tras salirse en una curva a 5 km de meta cuando marchaba en solitario. A 1.40 minutos entraron abrazados, eufóricos Tadej Pogacar e Isaac del Toro.

El esloveno como virtual vencedor final del Tour, celebrará en París su quinto maillot amarillo, que le permite figurar en la página de oro de la "grande boucle" junto a leyendas como Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. Un paso más en la historia para un ciclista de época que rubricó su triunfo haciendo labores de gregario.

Un trabajo desde la modestia del maestro de Klanec, de 27 años, para asegurar la tercera plaza del podio para Del Toro en el año de su debut. Sufrió el mexicano, pero su líder lo llevó en butaca, desfondó a sus rivales directos y le acompañó hasta meta para entrar de la mano.

Los perdedores de la etapa reina, el español Juan Ayuso, lejos de su mejor versión, a 2.55 minutos del vencedor y séptimo en la general final, y el francés Paul Seixas, que entró con el de Jávea y se lleva el cuarto puesto.

"Apenas lo puedo creer. Luchaba por el jersey de la montaña, pero Hindley y Kuss iban conmigo y ya me habían ganado muchas veces. Cuando pasé a Kuss sufrí mucho, el Alpe D'Huez ha sido terrible. Es algp hermoso ganar en esta cima, creo que lo merezco porque he luchado mucho. Es un sueño. Objetivo cumplido", dijo en meta un feliz Carapaz

Etapa reina con 5.500 metros de desnivel, 3 puertos de categoría especial, 1 de primera y final en formato reducido en Alpe D'Huez.. "la etapa más dura de la historia", según el director de la carrera, Christian Prudhomme. Un perfil para temblar, día para la épica que comenzaba, casi a balón parado, con uno de los grandes colosos de la "grande boucle", el Col de la Croix de Fer (Especial, 24 km al 5,2).

Interminable ascenso que dividió el pelotón en 2 grupos. Abrieron carrera 14 hombres, lo mejor clasificados Carapaz, octavo, en busca de puntos para la montaña, Juan Ayuso, séptimo, "frustrado" tras olvidarse del podio en las jornadas precedente, pero con ganas de redención, y 4 hombres del Visma como equipo más representado, con Kuss y Jorgenson entre ellos.

El más combativo del Tour, Carapaz, se lanzó en solitario a 3 km de la cima de la Croix de Fer. Su objetivo desde Barcelona era el jersey de puntos rojos, y el ecuatoriano no es de los que se rinden. Coronó en solitario con otro alarde de coraje, el enésimo para el ganador en Orcières-Merlette. Otro paso más. El sector de Ayuso cruzó el alto a 1 minuto y el pelotón principal dirigido por el UAE a bloque a 2.10.

Si largo fue el ascenso, muy prolongado fue el descenso de la Croix de Fer, donde se volvieron a juntar los 14 de la fuga inicial. En el esprint de Saint-Julien-Saint-Denis Pedersen se aseguró el maillot verde por puntos, mientras que Carapaz volvió a cosechar 10 puntos en la cima del Telegraphe (1a, 11,9 km al 7,1) que le ponían a tiro el jersey "faralaes".

En el grupo del maillot amarillo el UAE cedió la responsabilidad en cabeza al Bahrain de Lenny Martínez para evitar que el francés perdiera ante Ayuso, metido en la fuga, la quinta plaza de la general. Los intereses varios empezaban a perfilarse en una jornada de desgaste y supervivencia. Con Caruso de remolque, el grupo de Pogacar perdía 4.15 minutos.

Sin respiro, llegó uno de los puertos más impresionantes del Tour de Francia, el Col del Galibier, techo de la presente edición con 2.642 metros de altitud, allá donde ya se nota la falta de oxígeno. Otra criba en la larga subida de 17,7 km al 6,9 por ciento. Carapaz, inagotable, atacó para remacahar el jersey de la montaña, hizo sufrir a Ayuso y se llevó a rueda Kuss, Hindley y Riccitello.

Honor para el ecuatoriano firmando el segundo reinado de la montaña después del alcanzado en 2024, esta vez por delante de Pogacar, quien decidió tomar el mando en la persecución cuando sus gregarios ya habían reventado uno a uno. Por el Galibier pasó a 4.40 de la fuga.

Una jornada de excesos. El descenso tuvo como escenario el Lautaret, nada menos que 35 km trepidantes hasta el pie del Col de Sarenne (Especial, 12,8 km al 7,3), un puerto agónico después de toda la "tralla" del día. Por delante resistían Carapaz, Kuss y Hindley, por detrás se había activa conel Galibier decidió poner su ritmo de caza.

El rey del Tour, como si se tratara de un gregario, tiró en cabeza con un ritmo marca de la casa. Se llevó a rueda a los hombres del top 10. Evenepoel, Del Toro, Seixas, Skjelmose y Lenny Martínez en fila india a expensas de lo que determinara el esloveno.

En Sarenne hubo "palos" en todos los frentes. En la fuga Kuss fue el más fuerte en el puerto previo al Alpe D'Huez. Soltó a Carapaz, terminó de fundir a Ayuso, y se fue por la etapa. En la zona ilustre el podio al completó tomó el mando. Pogacar, Evenepoel y Del Toro acabaron con las ilusiones de Paul Seixas. Todos felices, menos el francés.

Kuss, declarado combativo del día, se tiró en el descenso con 2 minutos de renta sobre el maillot amarillo. Restaba la subida al Alpe D'Huez, la segunda visita consecutiva, pero en formato reducido de 3,7 km y solo 5 de sus famosas 21 curvas. Última dificultad del día y del Tour 2026.

El estadounidense, ganador de la Vuelta 2023, arriesgó demasiado en un descenso a 5 km de meta, se salió del trazado de una curva y a punto estuvo de caer al vacío. Un soporte protector evitó la tragedia. El percance permitió a Carapaz adelantar a su rival y volver a encabezar la carrera. Mientras, Pogacar y sus secuaces rodaban a 1 minuto.

La defensa de la tercera plaza de Del Toro condicionó a Pogacar, quien remolcó al mexicano cuando Evenepoel demarró para tratar de atrapar a Carapaz y Kuss, y para llevarse la etapa en la mítica cima del Alpe D'Huez. El doble campeón olímpico, en su nueva versión de "escalador", no llegó a tiempo para vencer a Carapaz, pero el segundo lugar en la cima y en la general será un gran golpe moral.

Sufrimiento y coraje en cantidades industriales derrochó Carapaz para conquistar el Alpe D'Huez. Su tercera victoria en el Tour para el ecuatoriano, en un año difícil con final de cuento. Sus sueños se cumplieron: 2 etapas, rey de la montaña y supercombativo del Tour 2026. Además, la curva 9 del Alpe D'Huez llevará el nombre de Richard Carapaz.

Este domingo tendrá lugar en París el momento histórico de la proclamación de Tadej Pogacar como quíntuple ganador del Tour de Francia. Etapa recortada a consecuencia del desplazamiento de efectivos policiales para los incendios que asolan el país.

La etapa de clausura empezará en la línea de meta de los Campos Elíseos y tendrá un recorrido de 89 km. El aliciente será la triple subida a Montmarte (1 km al 6,5). Hace un año el belga Wout Van Aert sorprendió a Pogacar en dicha cota y logró el triunfo en los Campos Elíseos.