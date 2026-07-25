Del Toro: "La presiòn es para personas privilegiadas"

"Me siento emocionado y agradecido con Tadej Pogacar y todo el equipo por el gran trabajo que han hecho en toda la etapa y para mi. La verdad es que nunca había sentido tanta presión, pero eso es algo que solo sienten los privilegiados", dijo en meta.

Del Toro (Ensenada 22 años) recordó los momento complicados por los que ha pasado el equipo debido a un virus que hizo enfermar a algunos compañeros.

"El equipo pasó por momentos difíciles, pero tratamos de evadirlos no siendo débiles. No ha sido nada fácil lograr un puesto en el podio, pero ahora estoy feliz y le doy las gracias al equipo por el compromiso y ayuda de todos, empezando por Tadej", explicó.

Del Toro también se refirió al francés de 19 años Paul Seixas, también debutante en el Tour, su rival directo por el tercer escalón.

"Seixas es un gran corredor y también debe celebrar el Tour que ha hecho. Él y su equipo hicieron todo lo posible para alcanzar el mismo objetivo que yo. Es un gran campeón, y estoy feliz tanto por ellos como por la parte de la moneda que me he tocado", concluyó.