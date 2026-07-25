Herbert aguanta el liderato en una ronda con ocho ‘birdies’ seguidos de Cameron Smith

Después de su comienzo fulgurante del jueves con -11 y del -6 del segundo día, Herbert acabó la penúltima vuelta con -3, para un total de -20, lo que no amarra aún su segundo título en LIV esta temporada y deja opciones a sus perseguidores.

Por detrás de DeChambeau (-17) y del inglés Tyrrell Hatton (-15), se sitúo el australiano Cameron Smith, principal protagonista de la jornada después de encadenar ocho ‘birdies’ consecutivos que le sirvieron para empatar el récord del colombiano Sebastián Muñoz del pasado año y acabar con 28 golpes en los últimos nueve hoyos.

Smith, considerado uno de los mejores pateadores del mundo, estuvo tocado por una varita mágica, aunque tres ‘bogeys’ al comienzo de la jornada le impidieron hacer un resultado más histórico.

Con su racha, el ganador del Abierto Británico de 2022 se sitúa con -14, a seis golpes de Herbert, con un mínimo hilo de esperanza de remontar.

También tuvo un papel muy destacado el mexicano Abraham Ancer, el mejor de la sesión, con -7, lo que le deja quinto empatado a siete golpes de Herbert.

Ancer también firmó ocho ‘birdies’, aunque separados por un ‘bogey’ en el hoyo décimo. Su compatriota Carlos Ortiz acabó al par, lo que le sitúa con -6 en la tabla.

Otro que estuvo acertado fue el chileno Joaquín Niemann, con -4 en el día, para un total de -3, mientras que el colombiano Sebastián Muñoz, cuarto integrante del equipo Torque, cerró con +3.

El español Jon Rahm, líder de la general de LIV, terminó con -2, muy lejos del liderato, por lo que tendrá que esperar al siguiente torneo en Nueva York para tratar de amarrar su tercera corona consecutiva de la liga saudí.