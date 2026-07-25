Hungría y Grecia, a por el trono de la Copa del Mundo que dejó vacante España

El conjunto centroeuropeo selló su pase a la final tras imponerse a la anfitriona Australia, verdugo de España en los cuartos de final en la tanda de penaltis, por un ajustado 12-13.

Un duelo equilibrado que se resolvió a un minuto y diez segundos del final, cuando el marcador reflejaba un empate a 12-12 y todo apuntaba a los penaltis. En ese momento, Gergo Zalanki aprovechó una superioridad numérica para anotar el tanto decisivo.

El equipo dirigido por Zsolt Varga, que afronta el torneo sin su destacado guardameta Soma Vogel, buscará convertirse en la selección más laureada en solitario de la competición con un quinto título, después de los conquistados en 1979, 1995, 1999 y 2018. Hungría intentará así recuperar una corona que no levanta desde hace ocho años.

Su rival será Grecia, que derrotó a una Italia combativa por otro marcador ajustado (9-10) en un encuentro en el que brilló especialmente su portero Panagiotis Tzortzatos. El guardameta heleno firmó 23 paradas, con un 72 % de acierto, incluida la última intervención ante el lanzamiento con el que el conjunto italiano buscaba forzar la tanda de penaltis.

El combinado griego, dirigido por Theodoros Vlachos, quiere resarcirse de la derrota sufrida el año pasado en la final ante España y conquistar por primera vez el título mundial. La final se disputará este domingo a partir de las 10:00 horas (hora española).