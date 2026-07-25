La cubana Mejías se lleva el oro en la contrarreloj de los Juegos de Santo Domingo

La plata fue para la mexicana Sara Roel, con tiempo de 40:33.53, y el bronce para la ciclista de Trinidad y Tobago Teniel Campbell, con un registro de 40:59.31.

La multipremiada Mejías recorrió los primeros 10 kilómetros en 13:00.37 y los últimos 20 kilómetros en 26:36.06.

La pedalista antillana, de 33 años, acumula un palmarés que incluye la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Toronto 1015, y se llevó el oro en los Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014.

Acumulada múltiples medallas panamericanas y centroamericanas en campeonatos de ciclismo.

Roel, de México, es también triatleta y compite con una extraña enfermedad conocida como panhipopituitarismo. Tres años atrás superó una operación en la cabeza.

La trinitense Campbell conquistó una medalla de oro y otras tres en la cita de Barranquilla 2018 y es la primera ciclista femenina de su país en competir en Juegos Olímpicos (Tokio 2020).

En cuarto y quintos lugares, se ubicaron las colombianas Diana Peñuela (41:42.26) y Lina Hernández (41:47.33).