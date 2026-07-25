Luis Abinader declara inaugurados los Juegos del centenario

Con viva emoción, y ante los gritos de miles de personas que colmaron las gradas del estadio Olímpico Félix Sánchez, de Santo Domingo, el gobernante dominicano puso en marcha un sueño millonario, por el valor de la adecuación de instalaciones y de la creación de infraestructura para acoger el certamen que se extenderá hasta el 8 de agosto.

Antes de las breves palabras del presidente dominicano, habló a los asistentes, deportistas y directivos olímpicos de los países participantes Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, la entidad promotora del certamen polideportivo, primero en el ciclo olímpico que terminará con los Juegos de Los Ángeles 2028.

Mejía Oviedo, nacido hace 72 años en la población dominicana de Baní, destacó que su país cumplió a la comunidad deportiva de la región al tener listas las instalaciones a tiempo, y calificó el evento como un acontecimiento histórico.

Resaltó que las inversiones transformaron complejos deportivos que llevaban décadas sin recibir intervenciones mayores.

Elogió la labor eficiente del comité organizador y, mientras se movía alegremente al ritmo musical de un merengue, llamó a los deportistas y al público a disfrutar de la fiesta multideportiva.

"El verdadero triunfo no es subir al podio, sino en perseverar cuando parece imposible Detrás de atleta hay madrugadas de entrenamientos, incontables horas de preparación, familias que nunca dejaron de creer", expresó.

"Hay pueblos enteros que han depositado en ustedes, atletas, toda la fe" agregó durante su discurso.

"El premio que más nos interesa es el competir por el oro de la hospitalidad, por el oro de la solidaridad, por el oro de la organización y el oro de la alegría", enfatizó el directivo.

La música, la danza y una coreografía aérea con más de un millar de drones dieron comienzo a la apertura de los XXV JCC, en una ceremonia con la que República Dominicana abrió las puertas a la mayor cita deportiva de la región, que este año celebra el centenario de vigencia.

El Estadio Olímpico Félix Sánchez fue el escenario de un espectáculo de 90 minutos que recorrió los cien años de historia de los Juegos y rindió homenaje a la identidad dominicana, sin dejar de lado la diversidad cultural que caracteriza a Centroamérica y el Caribe.

Más de 900 bailarines ocuparon el terreno del estadio en una puesta en escena que reunió al Ballet Folclórico Nacional, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y academias de distintas provincias, acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional Dominicano, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina.

La fiesta tuvo como banda sonora el tema oficial "Corazón de Fiesta", interpretado por la agrupación dominicana Ilegales, mientras el colorido de las coreografías se combinó con un despliegue tecnológico que incluyó más de 30.000 dispositivos LED distribuidos entre los asistentes, un espectáculo de luces láser y una exhibición aérea con 1.100 drones que convirtió el cielo sobre el estadio en una extensión del escenario.

Desde varias horas antes del comienzo de la ceremonia, miles de personas comenzaron a llegar al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde se localiza el Estadio Olímpico Félix Sánchez, para asistir a una inauguración que devolvió a Santo Domingo el ambiente festivo de los Juegos, veinte años después de su última celebración en la capital dominicana.

El desfile de las delegaciones y el encendido del pebetero marcaron el inicio oficial de una edición que reunirá durante las próximas semanas a unos 6.200 deportistas de la región, que competirán en 40 deportes y 53 disciplinas en busca de 3.244 medallas, la mayor cifra en la historia del certamen, además de plazas para competiciones internacionales con la mirada puesta en Los Ángeles 2028.