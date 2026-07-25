México deja su tarjeta de presentación en la cima del medallero de Juegos Centroamericanos

Veinticuatro horas después de una emotiva jornada de inauguración en el estadio Olímpico Félix Sánchez, la actividad dejó un balance de alta intensidad técnica, reservó protagonismo absoluto a las mujeres y mostró que la geografía del Caribe impondrá de aquí y hasta el 8 de agosto sus propias reglas de juego.

Cuba dio un salto de calidad al sumar provisionalmente 4 medallas de oro y 4 de bronce, y en el tercer escalón del podio se acomodó Venezuela con 2 oros, una plata y 3 bronces.

A horas del cierre de la jornada Colombia tomó el cuarto puesto con un oro, 3 platas y un bronce y encabezó la fila de países con un triunfo completado por los anfitriones (1-2-2), Guatemala (1-2-2) y Panamá (1-0-1).

La modalidad doble par de remos cortos peso ligero (LW2x) dio hoy el primer metal dorado al país del norte a través de Melissa Márquez y Aylin Ibarra.

La cosecha continuó con el desempeño impecable del equipo femenino de tiro recurvo gracias a las arqueras Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez.

México impuso su hegemonía, también con los hombres, pues en la misma especialidad se impusieron Matías Grande, Raúl Rodríguez y Francisco Padilla.

El equipo mixto de bádminton se sumó a la fiesta tras vencer en la final a Guatemala, que celebró de la misma manera.

En aguas abiertas fue mejor Paulo Strehlke tras nadar 10 kilómetros y en taekwondo el oaxaqueño William Arroyo hizo prevalecer su técnica para liderar la modalidad poomsae.

La Presa de Rincón, en el municipio de Bonao, 85 kilómetros al noroeste de Santo Domingo, se convirtió en un escenario sin comparación en la historia de los JCC para la disputa del remo.

Al no tratarse de mar o río, y por ser una presa de montaña situada en el trópico, el viento de hoy generó un inesperado oleaje "en picado" que obligó a los remeros a cambiar sobre la marcha la técnica de boga para evitar que las palas saltaran.

Melissa Márquez y Alyin Ibarra debieron apelar a todo sus recursos para adaptarse al caos y superar en el recorrido de 2.000 metros con un tiempo de 7 minutos, 22 segundos y 21 centésimos a las venezolanas Keyla García y Kimberlin Meneses (07:32.78) y a las cubanas Ana Jiménez y Leah Almeida (07:36.59).

En el malecón de la capital dominicana la ciclista Marlies Mejías aporto hoy el primer oro para Cuba en los JCC con una exhibición superlativa en la contrarreloj de 30 kilómetros pues, primero 'voló' con una impresionante media de 44,7 kilómetros por hora para recorrer la distancia en 40 minutos, 15 segundos y 79 centésimos.

Pero segundo, y más importante, la nacida en Güira de Melena y sus rivales debieron soportar ráfagas de viento cruzado procedentes del mar.

Mantener la bicicleta acoplada a esa impresionante velocidad sin perder el control en los giros llanos de la Avenida George Washington fue la clave del triunfo de la cubana.

Y tercero, y no menos importante, con el oro de hoy, Mejías, de 33 años, considerada la principal carta del ciclismo cubano ante la ausencia de la estelar Arlenis Sierra, alcanzó su noveno título en la historia de esas competencias regionales.

Tras la rueda de Mejías cruzó la meta en por de la medalla de plata la mexicana Sara Roel (40:33.51) y la trinitense Teniel Campbell por el bronce (40:59.31).

La guatemalteca María Alejandra Higueros ratificó este sábado su condición de favorita al adjudicarse la medalla de oro en la modalidad de poomsae individual 'freestyle'.

Con una puntuación de 8.530, Higueros superó a la mexicana Seo Lee en una rutina que combinó precisión milimétrica y un despliegue acrobático impecable.

El ciclismo deparó a Colombia la primera medalla de oro en la contrarreloj de 30 kilómetros que dominó Walter Vargas con casi dos minutos de ventaja sobre los mexicanos Edgar Cadena (plata) y Sebastián Ruiz (bronce).

Vargas, de 34 años, al parecer estaba cansado de ganar la medalla de plata, como en las ediciones de 2018 y 2023.

"Esta era la cuenta pendiente más grande de mi trayectoria. Hoy salvé la deuda con mi carrera", dijo a periodistas con la medalla dorada en su cuello.