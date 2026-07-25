México gana oro en femenino y bronce en masculino en el doble par de remos cortos

Las mexicanas Melissa Márquez y Aylin Ibarra dieron el primer oro a la representación su país tras recorrer los 2.000 metros en 07:22.51, en el espejo de agua de la presa de Rincón, en la provincia de Monseñor Nouel, a unos 95 kilómetros al norte de la capital dominicana.

La plata se la llevaron Keyla García y Kimberlin Meneses, de Venezuela, con un registro de 07:32.78, mientras que las cubanas Ana Jiménez y Leah Almeida se quedaron con el bronce tras cruzar la meta en 7:36.59.

En la rama masculina, los anfitriones dominicanos consiguieron adueñarse de la plata en el doble par de peso ligero, cuando la dupla de Carlos Rodríguez e Ignacio Vásquez registró 06:56.21.

El oro correspondió a los venezolanos José Guipe y César Amaris, con tiempo de 06:48.30, mientras que el bronce quedó en manos de los mexicanos Rafael Mejía y Roberto Ahumada, que alcanzaron la meta tras 06:59.74.