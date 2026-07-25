Pedersen: "Qué maravilla, qué semana de Tour¡¡¡"

"¡Qué maravilla! ¡Qué semana, y qué Tour! Uno de mis objetivos profesionales ya está cumplido. Es increíble dar por terminada esta etapa y tener que centrarme solo en la meta del domingo", señaló en meta.

El velocista danés confirmó su maillot verde en la etapa reina del Tour, en una jornada alpina de máxima dureza.

"No quería forzar demasiado al inicio de la subida al Col de la Croix de Fer, así que mantuve mi propio ritmo y, en un momento dado, el pelotón bajó un poco el ritmo. Sabía que los últimos 5 kilómetros serían un poco más llanos, así que tenía que arriesgarme y hacer un buen descenso. Valió la pena. Fue absolutamente increíble", comentó.

Logrado el maillot verde, Pedersen quiere volver a levantar los brazos en la última etapa.

"Ahora no tengo que preocuparme por la mala suerte, los pinchazos ni nada. Ahora solo me queda ir a por la victoria en París".