Pogacar: "Tener a Isaac en el podio es un logro indescriptible"

"Es indescriptible que acabemos con dos ciclistas en el podio. No puedo imaginar cuánto me alegra tener a Isaac en el podio. Gracias al equipo seremos dos, es algo que nadie podía imaginar al principio. Tenemos que estar todos muy orgullosos, han sido tres semanas de mucho sufrimiento, pero estoy feliz por todo el equipo", dijo el ciclista, que logrará su quinto Tour.

Aunque consideró que todavía "hay que estar concentrados durante 89 kilómetros", señaló que está "impaciente" por llegar a París: "Solo queda sobrevivir el domingo y podremos celebrar el maillot amarillo".