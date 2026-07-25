Sábado, 25 de julio de 2026

Redacción deportes. Después de que el inglés Lewis Hamilton (Ferrari) fuera el más rápido en los entrenamientos libres del viernes, este sábado se disputa la sesión de clasificación del Gran Premio Hungría, en la pista de Hungaroring, próxima a Budapest.

Santo Domingo. Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en Santo Domingo entregan sus primeras medallas este sábado en las competiciones de polo acuático, bádminton (dobles mixtos), judo y taekwondo.

- Montevideo acoge la primera pelea en Sudamérica del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), que enfrentará a Gastón 'Tonga' Reyno, referente de los deportes de combate en Uruguay, con el estadounidense Paris Boyd. (FOTO)

- Entrenamientos libres 3 (10:30-11:30) y sesión de clasificación (14:00-15:00) del Gran Premio Hungría, 11ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa de viernes a domingo en el Hungaroring. (FOTO)

- Mundial de Fórmula E. Tokio e-Prix-1.

- Tour de Francia (hasta 26)(FOTO). 20ª etapa. Le Bourg D´Oisans-Alpe d´Huez, de 170,9 kms. Por Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

- Funeral por el futbolista sudafricano Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección nacional, fallecido el pasado 11 de julio a los 25 años casi dos semanas después de disputar el Mundial de 2026. (FOTO)

- Comienza la Copa África 2026 de fútbol femenino en Marruecos (hasta el 16)(FOTO).

- Eliminatorias de la Concacaf para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

- Continúa la primera jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Estudiantes Río Cuarto-Tigre, Newell's-Talleres, River Plate-Barracas y Lanús-San Lorenzo.

- LIV Golf. Torneo en Rocester (Reino Unido) (hasta 26).

- PGA Tour. 3M Open, en el TPC Twin Cities de Blaine (EEUU) (hasta 26).

- Mundial de TrialGP. 4ª cita: Gran Premio de Gran Bretaña, en Anglesey (hasta 26).

- Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo (hasta 8).

- Torneos ATP 250 de Kitzbuehel (Austria) (hasta 25) y Estoril (Portugal) (hasta 26).

- Torneos WTA 250 de Praga y Hamburgo (Alemania) (hasta 26).

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Redacción EFE Deportes