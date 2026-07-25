Seixas: "En unos días estaré orgulloso, ahora siento decepción"

"Cuando dentro de unos días me diga que he sido cuarto estoy seguro de que estaré orgulloso, pero ahora siento decepción", afirmó el galo, que no pudo arrebatar el tercer puesto al mexicano Isaac del Toro.
"Al principio de la etapa y durante el ascenso al Galibier me sentía muy bien, pero luego me hundí. El ciclismo es así. El cuarto puesto es bueno, pero lamento no haber dado la pelea por el podio como me habría gustado", señaló el corredor del Decathlon.
"En la última ascensión he intentado buscar fuerzas, pero he alcanzado mi límite y me he hundido. Quería dar la batalla pero he explotado", indicó.
"Hemos hecho todo lo posible para poner al límite a Del Toro, pero hay que aceptar que ha sido más fuerte", agregó.