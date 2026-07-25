Valverde entrenó con canteranos y los titulares contra el Alcorcón hicieron recuperación

La sesión desarrollada en la ciudad deportiva de Valdebebas tuvo lugar después del primer encuentro amistoso ante el Alcorcón, de Primera Federación, celebrado ayer, viernes, en el que los de Mourinho ganaron por 1-0 con un gol de penalti del delantero canterano David Yáñez en el estadio Alfredo Di Stéfano.

El primer once titular lo conformaron Luni; Carreras, Huijsen, Asencio y Arnold; Camavinga, Arda Güler, Cestero y Mastantuonor, Gabri Valero y Gonzalo.

Este grupo llevó a cabo sesión de recuperación con trabajo sobre el césped y en el gimnasio, informa la entidad madrileña en su web.

Valverde, que se reincorporó a los entrenamientos el pasado miércoles tras su participación en el Mundial con Uruguay, trabajó con varios canteranos en ejercicios con y sin balón centrados en la presión, las combinaciones y la finalización.

El centrocampista uruguayo siguió desde la grada el amistoso contra el Alcorcón, al igual que los brasileños Eder Militao y Rodrygo Goes y el francés Ferland Mendy, quienes prosiguen con sus respectivos procesos de recuperación de sus lesiones.

Tras comenzar la pretemporada el pasado día 13, el Real Madrid afrontará el próximo martes, día 28, su segundo amistoso ante el Leganés también en Valdebebas, y cuatro días después, el 1 de agosto, se medirá la Fiorentina en Klagenfurt (Austria).