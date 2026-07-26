Histórico: Paraguay conquista su primera medalla panamericana en bádminton

Las mellizas Rodas se quedaron con la presea de bronce en la modalidad Dobles Femenino U19, marcando un hito sin precedentes para este deporte en Paraguay.

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La histórica campaña comenzó con una sólida actuación en los cuartos de final, donde las paraguayas derrotaron con autoridad a las brasileñas Maria Bezerra y Salim Belmahy por un contundente doble 21-7 y 21-8, resultado que les aseguró un lugar entre las cuatro mejores y, automáticamente, la medalla de bronce.

Ya en las semifinales, Sofía y Paula enfrentaron a la dupla estadounidense integrada por Micah Cruz y Sidney Li, cerrando una brillante participación continental.

El podio de la competencia quedó conformado con Estados Unidos como campeón, Perú con la medalla de plata, mientras que Paraguay y Canadá compartieron el tercer lugar con las preseas de bronce.

Este logro confirma el extraordinario momento que atraviesan las hermanas Rodas, protagonistas de un 2026 consagratorio en el circuito juvenil internacional.

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En marzo dominaron el Junior International of Havana, disputado en Cuba, donde se proclamaron campeonas en dobles. Además, Sofía obtuvo la medalla de oro en la competencia individual y Paula se quedó con la plata, completando una actuación sobresaliente.

Posteriormente, en abril, volvieron a destacarse representando al Team Paraguay en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, donde conquistaron varias medallas entre platas y bronces, consolidándose como las principales referentes del bádminton juvenil paraguayo.

Con este histórico bronce panamericano, Sofía y Paula Rodas no solo alcanzan el mayor logro internacional del bádminton paraguayo hasta la fecha, sino que también abren un nuevo capítulo para esta disciplina, colocando por primera vez al país en el medallero histórico de la Badminton Pan America.