Arturo Lezcano hace historia con el primer oro paraguayo en un Grand Slam Kids del AJP Tour

El joven representante de La Torita BJJ - Checkmat Paraguay se consagró campeón en la categoría Gi, cinturón gris, durante el Grand Slam de Río de Janeiro, uno de los torneos más importantes del calendario internacional de la disciplina.

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El Abu Dhabi Grand Slam forma parte del prestigioso circuito organizado por la UAEJJF (Federación de Jiu-Jitsu de Emiratos Árabes Unidos) y el AJP, reuniendo a competidores de alto nivel en ciudades como Río de Janeiro, Londres, Tokio, Moscú y Abu Dhabi, con transmisión a más de 60 países.

De acuerdo con la confirmación oficial del AJP, Lezcano es el primer representante de Paraguay, tanto en la rama masculina como femenina, en conquistar una medalla de oro en las divisiones Kids de un Grand Slam del circuito, estableciendo un hito para el desarrollo del jiu-jitsu paraguayo en el escenario internacional.

El fin de semana de competencia no terminó allí para el joven atleta. Al día siguiente participó en el Winter Kids de Río de Janeiro, organizado por la IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation), donde obtuvo la medalla de plata tras una final muy disputada.

Los éxitos paraguayos también tuvieron como protagonista a Fabricio Villasanti, compañero de academia de Arturo, quien completó una destacada actuación al conquistar tres medallas de plata: una en el Grand Slam del AJP y otras dos en el Winter Kids de la IBJJF, confirmando el crecimiento de la escuela paraguaya en competencias de nivel internacional.

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Los resultados obtenidos por ambos atletas reflejan el trabajo formativo de La Torita BJJ - Checkmat Paraguay y consolidan el progreso del jiu-jitsu paraguayo en las principales competencias del continente.