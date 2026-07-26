Lucido Concurso Oficial de Fedepa en la pista de arena del Acá Carayá

Una gran jornada se vivió el sábado en el Club Hípico Acá Carayá, con los saltos desarrollados en la pista de arena del picadero del RC4.

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La jornada que debía realizarse del viernes hasta este domingo, fue pospuesta para el fin de semana venidero, manteniendo la misma cartelera con Adiestramiento, Cross Country y Salto de Pista.

En cuando a la jornada del sábado, estos fueron los resultados con los podios en las distintas categorías:

Categoría 1.20 metros: Campeón Tte. 1° Cab. Juan C. Melgarejo con Fogo del Club Hípico San Jorge, vicecampeón Nathanael Panza con Quito del Acá Carayá, 3° Tte. 1° Cab. Alfredo Ojeda con Eureka del San Jorge;

Categoría 1.10: Nathanael Panza con Gucci de la Cruz del Acá Carayá, 2° Sofía León con Yerutí del San Jorge, 3° Tte. 1° Cab. Alfredo Ojeda con Arazunú del San Jorge;

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Categoría 1.00: Ronald Bernal con Ysyry del San Jorge, 2° Tte. 1° Juan C. Melgarejo con Celta del San Jorge, 3ª Rocío Benítez con Venus de la Asocab;

Escuela Mayores 0.90: Aramí Ocampos con Quasar del Centro Ecuestre La Fortaleza, 2° Hugo Domínguez con Winner del Acá Carayá, 3ª Eugenia Nestosa con Génesis de la Escuela Paraguaya de Equitación;

Escuela Menores 0.90: Nuvia Figueredo con Zaimén del Acá Carayá, 2ª Paula Mañotti con Tormenta de la Escuela Paraguaya de Equitación, 3ª Vivian Pérez con Yrendagué del Acá Carayá;

Escuela Mayores 0.80: Leticia León con Anubis del San Jorge, 2° Hugo Domínguez con Blanco del Acá Carayá, 3ª Alice Rojas con Aquiles del Acá Carayá;

Escuela Menores 0.80: Lara Lavigne con Ceniza, 2ª Nataly Muñoz con Jasper, de La Fortaleza;

Escuela Mayores 0.70: Karina Ferreira con Equus Da Cabana de la Escuela Paraguaya de Equitación, 2ª Camila Ahrens con Zaimén del Acá Carayá, 3ª María Belén Basualdo con Blair de la Escuela Paraguaya de Equitación;

Escuela Menores 0.70: María Victoria Ruiz con Estrellita de La Fortaleza, 2ª Ameli Domecq con Ruanita de la Escuela Paraguaya de Equitación, 3ª Ashlin Cometto con Kimi del Acá Carayá;

Escuela Mayores 0.60: Giannina Capello con Ruanita de la Escuela Paraguaya de Equitación, 2ª Bianca Rojas con Arequipe del Acá Carayá, 3ª Ainhoa Mendoza con Isidoro del Horse King;

Escuela Menores 0.60: María del Carmen Domecq con Caramelo de la Escuela Paraguaya de Equitación, 2ª María José Almirón con Marlborito del Horse King, 3ª Giiuliana Benítez con Apolo del Acá Carayá.