Paraguay se alza la medalla de bronce en la Copa América de Ice Stock

El certamen reunió a las selecciones de Brasil, Argentina, Canadá y Paraguay, que compitieron en el Centro Cultural 25 de Julho, una de las sedes con mayor tradición de este deporte en Sudamérica.

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Tras superar la fase clasificatoria y acceder a los playoffs, el conjunto paraguayo se quedó con el tercer lugar del podio continental.

La delegación masculina que alcanzó la presea de bronce estuvo integrada por Junior Mongelós, Joel Gómez, Luis Gómez y Nivaldo Escurra, quienes firmaron una destacada campaña para colocar nuevamente al deporte paraguayo en el podio internacional.

En la rama femenina, Paraguay estuvo representado por Mercedes Mongelós, quien además es presidenta de la entidad matriz del Ice Stock en el país, junto a Marta Osorio, Beatriz Ferreira, Antonia Ovelar y Marina Caballero. El equipo llegó al torneo con el importante antecedente de haber conquistado la medalla de bronce en el Campeonato Mundial 2025, consolidándose entre las principales selecciones del continente.

¿Qué es el Ice Stock?

El Ice Stock, conocido en Europa como Eisstockschießen, es un deporte de precisión con similitudes al curling. Tradicionalmente se practica sobre hielo, aunque en Sudamérica las competencias se desarrollan sobre superficies sintéticas, cemento pulido o asfalto especialmente acondicionados.

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El objetivo consiste en deslizar un stock, un disco de aproximadamente cinco kilogramos con mango vertical, para dejarlo lo más cerca posible de un pequeño disco llamado daube o puck, que funciona como blanco. A diferencia del curling, este objetivo puede desplazarse durante el juego, lo que añade un importante componente estratégico.

Los equipos también pueden golpear los discos rivales para alejarlos de la zona de puntuación. Al finalizar cada ronda, solo puntúa el equipo cuyo stock quedó más próximo al daube, sumando unidades adicionales por cada disco que supere en ubicación al mejor lanzamiento del adversario.

Con esta medalla de bronce, el seleccionado masculino reafirma el crecimiento del Ice Stock paraguayo, una disciplina que, aunque poco difundida en el país, continúa sumando logros internacionales y consolidando su presencia en el continente.