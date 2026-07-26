Todo listo para el Sudamericano de salonismo, desde el martes en Sol de América

La Confederación Sudamericana de Fútbol de Salón organiza el Campeonato Sudamericano de Clubes de Futsal AMF, que empieza este martes, y ya se conoce el fixture completo para la primera fase del torneo, donde Deportivo Atenas y 12 de Junio serán anfitriones.

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El “12″ ya fue campeón de la Edición 2022 del Sudamericano, en Calarcá, Colombia, mientras Deportivo Atenas intentará aprovechar su excelente momento en la Copa de Oro local, donde lidera uno de los grupos del torneo metropolitano paraguayo.

En esta ocasión, hay presentantes de Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y los paraguayos.

Los ocho clubes participantes se encuentran divididos en dos series, para la primera fase del torneo sudamericano.

Grupo A: Palermo de Uruguay, SAF Talisma de Brasil, 12 de Junio y Cotas Jr. de Bolivia;

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Grupo B: San Miguel de Uruguay, Deportivo Atenas, Deportivo Churros de Chile y Furia Cruceña de Bolivia.

El fixture para las tres primera jornadas

Martes 28 de julio

14:00 Churros FC de Chile vs. Furia Cruceña de Bolivia;

16:00 SAF Talisma de Brasil vs. Palermo FC de Uruguay;

18:00 Deportivo Atenas vs. San Miguel de Uruguay;

20:00 12 de Junio vs. Cotas Juniors de Bolivia.

Miércoles 29 de julio

14:00 San Miguel vs. Furia Cruceña;

16:00 Churros FC vs. Atenas;

18:00 Palermo FC vs. Cotas Jrs.;

20:00 12 de Junio vs. SAF Talisma

Jueves 30 de julio

14:00 Churros FC vs. San Miguel;

16:00 SAF Talisma vs. Cotas Jrs.;

18:00 Atenas vs. Furia Cruceña;

20:00 12 de Junio vs. Palermo FC.

Las entradas generales para la primera etapa tienen un costo de G. 10.000.

De acuerdo al formato del torneo Sudamericano en las últimas temporadas, se disputa por zonas, Sur y Norte, y posteriormente se celebra la final con los mejores equipos, en sede a definir.