Tabilo, Fritz y Venus Williams se estrenan con triunfos en Washington

Alejandro Tabilo, trigésimo del ránking mundial, superó al neerlandés Tallon Griekspoor (67) por 7-6 (7/3), 4-6 y 6-4, en la primera ronda de este certamen de Washington de categoría ATP 500.

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El chileno se medirá en la segunda ronda con el francés Terence Atmane, que dio la sorpresa en partido nocturno al vencer de atrás al local y sexto preclasificado Frances Tiafoe por 4-6, 6-3, 6-4.

Por su parte, Taylor Fritz, tercer cabeza de serie, venció al belga Zizou Berg por 6-3 y 6-4, en el triunfo #250 de su carrera en torneo de pista rápida.

El inglés Jack Draper se retiró de este torneo, parte de la gira norteamericana que culminará con el US Open, que se inicia el 30 de agosto, debido a una lesión en el brazo izquierdo que ya lo apartó de Wimbledon.

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La estadounidense Venus Williams y la rusa Diana Shnaider superaron la primera ronda en el torneo de dobles femenino al vencer 6-3 y 6-4 a la noruega Ulrikke Eikeri y la estadounidense Quinn Gleason.

Williams, de 46 años, está también inscrita para el torneo de singles, en el que se estrenará este martes frente a la rusa Anastasia Potapova.

Resultados del torneo de Washington

Hombres (ATP 500)

Taylor Fritz (USA/N3) derrotó a Zizou Bergs (BEL) por 6-3 y 6-4.

Kei Nishikori (JPN) a Shang Juncheng (CHN) 6-7 (3/7), 6-3 y 6-4.

Aleksandar Vukic (AUS) a Zachary Svajda (USA) 6-3 y 6-1.

Lorenzo Musetti (ITA/N4) a Matteo Arnaldi (ITA) 6-0, 3-1 y abandono.

Terence Atmane (FRA) a Frances Tiafoe (USA/N6) 4-6, 6-3 y 6-4.

Alejandro Tabilo (CHI) a Tallon Griekspoor (NED) 7-6 (7/3), 4-6 y 6-4.

Mujeres (WTA 500)

Janice Tjen (INA) a Rebecca Sramkova (SVK) 6-4 y 6-2.

Liudmila Samsonova (RUS) a Madison Keys (USA/N6) 3-6, 6-4 y 6-4.

Emma Navarro (USA/N8) a Sofia Kenin (USA) 6-0 y 7-5.

Elisabetta Cocciaretto (ITA) a Clara Tauson (DEN) 4-6, 7-6 (7/2) y 7-6 (7/2).

Ashlyn Krueger (USA) a Katie Boulter (GBR) 3-6, 6-2 y 6-2.

Leylah Fernández (CAN/N7) a Magda Linette (POL) 6-1 y 6-4.