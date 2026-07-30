DAZN acuerda con YES y MSG la exclusividad de los partidos de los Knicks, Yankees o Nets

Esta alianza permitirá a los aficionados acceder a los encuentros en directo de franquicias como New York Yankees (MLB), New York Knicks y Brooklyn Nets (NBA), además de los New York Rangers, New Jersey Devils, New York Islanders y Buffalo Sabres (NHL), informó este jueves la plataforma.

Además, el servicio incluirá la señal ininterrumpida de los canales YES Network, MSG y MSG Sportnet; según comunicó la empresa, los abonados que ya reciben estos canales mediante un operador de televisión de pago accederán a estos contenidos por medio de la plataforma sin coste adicional a partir de ahora.

"El deporte neoyorquino cuenta con una historia y una tradición únicas, y es un orgullo para DAZN asociarse con YES Network y MSG Networks para convertirnos en su hogar exclusivo...", señaló el CEO de DAZN Group, Shay Segev.

Con esta operación la compañía refuerza su presencia en el mercado estadounidense, donde ya comercializaba eventos de deportes de combate y competiciones de fútbol internacional, además de distribuir a nivel mundial la NFL Game Pass o competiciones universitarias de la NCAA.