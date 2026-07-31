Federación de Básquetbol de Amambay indignada por suspensión de Nacional U17

El Campeonato Nacional U17 Femenino y Masculino de baloncesto tenía fecha de arranque el 1 de agosto próximo, y a días de su inicio fue cancelado, motivo por el cual la Federación de Básquetbol de Amambay ha emitido un comunicado donde “expresa públicamente su profunda indignación ante la lamentable e irresponsable manera en que se pretende suspender” dicho certamen.

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El manifiesto de la FBA señala que “hasta la fecha, y a pesar de la gravedad de la situación, la FBA no ha recibido una sola comunicación oficial de parte de quienes se presentan como autoridades rectoras del básquetbol paraguayo, tanto de la Confederación Paraguaya de Básquetbol como del Consejo del Área de Interior”.

El titular de la CPB, Carlos María Ljubetic volcó toda la responsabilidad al Consejo Área Interior, cuyo titular es Ricardo Torres Alliana, ente que refrendó la resolución pertinente, y ante los problemas suscitados, sobre todo para la Federación organizadora surgió la consecuente cancelación del torneo.

Rápidamente se habría presentado la Federación Paranaense como candidata, para la realización del evento posiblemente para fines de agosto.

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* Amambay perjudicada por la medida adoptada por la CPB. Según se sabe extraoficialmente, el Consejo Área de Interior modificó el reglamento acerca de los jugadores que podrán tomar parte del certamen.

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Específicamente, los amambaienses señalan que es una normativa que perjudicará a la selección local, ya que se ha prohibido que jugadores nacionalizados jueguen este Nacional, y se ha hecho ya “sobre la hora” puesto que el cambio se dio a escasas 48 horas del salto inicial del campeonato en tierra adentro.

Directivos de la FBA han señalado que esta normativa la llevaron adelante contra jugadores “a pesar que su primer fichaje sea en Paraguay y que los mismos vivan en el país”.

La medida perjudica al combinado local, puesto que el team amambaiense tiene en sus filas a seis atletas que se encuentran en esas condiciones.

Los afectados señalan que los jugadores del equipo de Amambay son hijos de paraguayos que nacieron en Ponta Porá, Estado de Matto Grosso do Sul, República Federativa del Brasil, frontera con Pedro Juan Caballero, “por las consabidas mejores condiciones de atención a la salud por la que optan miles de compatriotas para casos de maternidad y otros en general”.

Es de manejo público que este tipo de situaciones se da a lo largo de la frontera tanto de Brasil como de Argentina, donde gran cantidad de familias paraguayas concurren al otro lado del país para tener una mejor atención e inclusive por la gratuidad de dichos servicios.

Allegados a la FBA señalaron que la organización mancomunada con entes locales realizaron un gran esfuerzo con inversiones para mejorar las condiciones de los estadios que iban a ser escenarios del torneo (Municipal y de la Federación), además de todos los preparativos que realizó la capital del Departamento, Pedro Juan Caballero, en infraestructura, negocios, patrocinios, comercios, hotelería, entre otras.

* La otra versión. También en forma extraoficial se manejó la otra versión, tanto de la CPB como de las delegaciones participantes.

Estas habrían resuelto no disputar el torneo, con el punto focal en el tema de la inscripción de los seis jugadores de Amambay quienes “tienen nacionalidad brasileña, quienes estudian y residen en Brasil”.