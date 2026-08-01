Golf: Yealimi Noh lidera el Open Británico a falta de una jornada

Yealimi Noh, californiana de 25 años, número 69 del mundo y en busca de su primer grande, comanda la tabla del Open con 206 golpes totales (7 bajo par) , tres menos que la japonesa Shiho Kuwaki, la tailandesa Jeeno Thitikul, número 2 del mundo y que el jueves fue la primera líder del torneo; la surcoreana Ryu Haeran, ganadora de los dos últimos ‘majors’ del año y #3 del ránking; la también estadounidense Lucy Li y la alemana Esther Henseleit.

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Noh, que cuenta en su palmarés con un único título en el LPGA Tour (Fouders Cup de 2025), empezó el día a dos golpes de la líder, Ryu Haeran, pero merced a una ronda de 69 con 5 birdies por 3 bogeys se aupó la primer puesto en solitario.

Hasta la fecha el mejor resultado de Noh en un ‘major’ fue el tercer puesto firmado en el Campeonato Evian de 2021, ganado por la australiana Minjee Lee. La número uno del mundo y ganadora de los dos primeros grandes del curso, la estadounidense Nelly Korda, marcha con +1 en el total.