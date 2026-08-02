El dominicano Álvaro Abreu gana el oro en la media maratón de los Juegos Centroamericanos

Abreu cruzó la meta de los 21 kilómetros con un tiempo de 1h02:48, un nuevo récord en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La medalla de plata fue para el guatemalteco Alberto González, con un registro de 1h04:58, mientras que el puertorriqueño Héctor Pagán obtuvo el bronce al detener el cronómetro en 1h05:33.

En declaraciones a EFE, Abreu dijo que la victoria fue el resultado de un año de preparación y de una estrategia de carrera ejecutada según lo previsto.

"Fue una carrera bastante rápida. Desde el principio tuve que marcar el ritmo, pero tenía claro mi plan y sabía que debía ejecutarlo. Entrené durante todo el año para este evento y no podía fallar en la planificación", afirmó el dominicano tras imponerse en la prueba.

Abreu explicó que uno de los principales desafíos fue la humedad, una condición para la que aseguró haberse preparado de manera específica.

"Sabía que iba a enfrentar una humedad muy fuerte, así que trabajé para eso. No pensaba en el tiempo que podía hacer; simplemente confié en la preparación y seguí adelante", señaló.

El atleta destacó, además, el significado especial de competir en el malecón de Santo Domingo, donde dio sus primeros pasos en el atletismo.

"Cada entrenamiento y cada sacrificio los hice pensando en correr en mi casa. Aquí fueron mis primeras carreras, así que muy emocionado de correr aquí en el malecón", concluyó.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe acogen a 6.200 deportistas, quienes competirán en 40 deportes y 53 disciplinas en busca de 3.244 medallas, la mayor cifra en la historia del certamen, además de plazas para competiciones internacionales con la mirada puesta en Los Ángeles 2028.