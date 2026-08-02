España cierra segunda tras Rusia la preliminares de la rutina libre por equipos

Una circunstancia que permitió al conjunto ruso, que compite en la capital francesa bajo bandera neutral, cerrar la ronda clasificatoria en primera posición con una nota de 272,7400 puntos con su ejercicio 'On line - not alone'

Seis unidades más que España que contabilizó un total de 266,5275 puntos tras verse lastrada por la 'marca base' con la que fue penalizada en la segunda de las acrobacias de su ejercicio.

Un fallo perfectamente subsanable en la final de este lunes en la que el equipo español, integrado por Cristina Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluis, Alisa Ozhogina y Sara Saldaña, tratará de hacer valer su mayor capacidad interpretativa.

Y es que si Rusia aventajó en doce puntos a las de Andrea Fuentes en la ejecución, el combinado español superó en seis unidades a las eslavas en la impresión artística con su vibrante interpretación de la rutina 'La locura'.

"Afrontamos la final de mañana con muchísimas ganas. Hay muy poca diferencia con las primeras, así que sí pulimos los fallitos que hemos hecho podemos ir a por todas", señaló Alisa Ozhogina integrante del conjunto español tras su actuación.

Por detrás de rusas y españolas cerró la fase previa el equipo italiano, medallista de plata el pasado año en los Europeos de Funchal, con una nota de 235,7041 tras verse penalizado con una 'marca base' en uno de los elementos.

Peor le fue a Ucrania, sexta, que vio hasta penalizaciones en una jornada matutina en la que sólo Rusia se salvó de las temidas 'marcas base'.