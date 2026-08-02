Jodar elimina a Tabilo y jugará la final de Washington contra Fritz

Rafa Jodar, #24 del mundo y con el ingreso asegurado al top 20 del ránking ATP la próxima semana, se impuso por 6-7 (6-8) , 6-4 y 6-4 sobre Alejandro Tabilo tras una intensa batalla de 2 horas y 26 minutos.

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El español buscará el segundo título ATP de su carrera, después del conquistado en Marruecos el pasado abril.

Su rival será Taylor Fritz, décimo del mundo y tercer cabeza de serie, que derrotó a su compatriota Brandon Nakashima (33º) por 6-3, 3-6 y 6-3. El partido está fijado para las 20:30, de Paraguay.

El estadounidense, que aspira a su undécimo título ATP y al primero desde Eastbourne 2025, dominó el encuentro con 13 aces y salvó los tres puntos de quiebre que enfrentó.

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“Me esforcé al máximo para mantenerme en la pelea”, dijo Fritz. Será el segundo enfrentamiento entre ambos, y el único antecedente favorece al estadounidense, vencedor en Delray Beach el pasado febrero.

Pegula y Eala, a la final femenina

Más temprano, la estadounidense Jessica Pegula y la promesa filipina Alexandra Eala se citaron para la final en la rama femenina tras vencer a la rusa Diana Shnaider y a la japonesa Naomi Osaka, respectivamente. La definición está marcada para las 17:00, hora paraguaya.

El de este domingo será el segundo encuentro en el circuito profesional de tenis entre Pegula y Eala, luego de que la estadounidense se impuso 7-6 (7/3), 5-7 y 6-3 en las semifinales del WTA 1000 de Miami de 2025. “Va a ser una batalla”, dijo la #3 del mundo. “Alex, soy una gran admiradora suya. Ella es el futuro del circuito y ya está aquí”. Pegula alcanzó su cuarta final del año al derrotar a Shnaider por 7-5 y 6-4.

La local de 32 años arrancó mal, con un marcador de 5-2 en contra, pero acabó encontrando la fórmula de la victoria al encadenar cuatro juegos consecutivos antes de servir para llevarse el primer set.

En la segunda manga, Pegula desaprovechó una bola de partido con su saque y una ventaja de 5-2, pero terminó imponiéndose en 87 minutos de juego a la rusa, #18 del escalafón mundial.

“Encontré un poco de ritmo con la devolución, saqué un poco más inteligente y pude jugar buen tenis, más o menos tomar el control del impulso del partido”, agregó la semifinalista del pasado Abierto de Australia.

Para la estadounidense, primera cabeza de serie, este certamen sobre pista dura es especial, pues en la capital de su país conquistó su primer título del circuito en 2019.

Pegula buscará su decimosegunda corona de la WTA y la tercera del año, tras las de Dubái y Charleston, cuando se enfrente con Eala, de 21 años.

La zurda filipina, #28 del planeta, se impuso a Osaka, cuádruple campeona de Grand Slam, por 6-4 y 6-2 en una hora y 16 minutos. Revelación del último Wimbledon, donde cayó en octavos de final, Eala buscará el primer título profesional de su carrera tras perder la final en Eastbourne en 2025.