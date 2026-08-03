El italiano Jonathan Milan, ganador de la primera etapa del Tour de Polonia

La carrera ha transcurrido entre las localidades polacas de Gdynia y Koszalin, separadas por 234 kilómetros que Milan ha completado en 5:04:11 horas y ha aventajado en 10 segundos al segundo clasificado.
El podio lo completaron en segunda posición Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y, en tercera, el británico Noah Hobbs (EF Education - Easy Post).
Iván García Cortina, del equipo Movistar, que llegó sexto, fue el mejor clasificado de los españoles. Sus compañeros de equipo quedaron en posiciones más alejadas, Carlos Canal (60), Iván Romeo (76) y Pelayo Sánchez (114).
Tras esta primera jornada, Milan, de 25 años, se coloca líder de la clasificación y suma una nueva victoria en una etapa esta temporada, tras las conseguidas en el Giro de Italia o en la Tirreno-Adriático.
El Tour de Polonia continuará este martes con una segunda etapa más corta y llana, de 150,1 kilómetros entre las localidades de Międzyzdroje y Szczecin.