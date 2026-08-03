Elisa Núñez participará en dos prestigiosas regatas en Italia

Elisa Núñez, la única paraguaya que participó en mundiales de Vela, tomará parte de dos prestigiosas regatas en Italia, competencias que pertenecen al Circuito Internacional de Optimist.

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La atleta del club El Mbiguá es campeona nacional y ya fue partícipe de las citas ecuménicas en Eslovenia 2025 y en junio pasado, en Marruecos.

Elisa Núñez, atleta del Club Mbiguá, ya se encuentra en Italia para afrontar un nuevo desafío internacional, partiendo desde el principal aeropuerto del país el pasado jueves.

Elisa viaja como parte de la delegación argentina, invitada de la Federación Argentina de Yachting (FAY), que tomará parte con una nutrida legión de la Asociación Argentina de Optimist (AOA).

La navegante guaraní participará de una clínica de entrenamiento, que es organizada por la reconocida velería CD Sails, y posteriormente se sumará a las competencias propiamente dichas, en la Ora Cup Ora (organizada por el Circolo Vela Arco) y la Golden Cup de Riva del Garda (Fraglia Vela Riva), regatas que reunirán a más de 500 embarcaciones con banderas internacionales.

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Ambas se celebrarán el el Lago di Garda, la primera del 8 al 10 de este mes, mientras la segunda será del 12 a 14 de agosto, reuniendo a las promesas jóvenes de todo el mundo.