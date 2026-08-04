Marileidy Paulino fue la estrella de la jornada en los Juegos de Santo Domingo

Paulino, también medallista de oro en el Mundial de Budapest (2023), encandiló a los miles de aficionados que acudieron al Estadio Olímpico Félix Sánchez a verla debutar en el atletismo en una prueba que originalmente no estaba supuesta a correr.

La corredora, que domina a su antojo hasta el momento la Liga Diamante, terminó a todo vapor para que la cuarteta implantara el récord de 03:10.57.

Un factor clave en este triunfo de los dominicanos ante su público fue la corredora Anabel Medina, quien tomó el testigo en el sexto lugar y lo entregó en segundo, para que a la postre Marileidy lo recibiera en esa misma posición y aplicara su condición de la mejor corredora de la distancia en estos momentos.

"Me sentí muy bien, muy bien, doy todo el crédito a mis compañeros y a mi entrenador. Fue especial competir aquí, en mi país", dijo Paulino tras la prueba.

La velocista dijo que "el pueblo se lo gozó", al referirse al frenesí que causó ante miles de aficionados que la vitorearon hasta más no poder en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de la capital dominicana.

Agregó que debe correr de manera "excelente" ante los dominicanos y se sintió "feliz" por hacerlo.

El récord regional de Marileidy y sus compañeros fue el primero de dos que protagonizaron los dominicanos en la segunda jornada del atletismo, ya que la velocista Liranyi Alonso implantó una nueva marca en los 100 metros con 11.10.

Una figura emergente del atletismo dominicano, Alonso dominó una prueba de principio a fin y el triunfo supone un impulso valioso en su carrera.

"Gracias a Dios, en primer lugar, a mi entrenador, a mi familia, que me ayudaron para llegar aquí. Y para mi país, esto es para mi país", afirmó sonriente la corredora ondeando la bandera dominicana.

Alonso está bajo los entrenamientos del mítico Félix Sánchez, quien dio a República Dominicana dos campeonatos olímpicos en los 400 metros vallas y otros dos en Mundiales.

República Dominicana también saboreó este lunes otros dos oros, cuando se llevó todo en ambas ramas del baloncesto 3x3.

El quinteto de Puerto Rico se impuso 94-75 a República Dominicana para llevarse el oro del baloncesto masculino.

Los dominicanos, aupados por más de 5.000 aficionados, no pudieron con la puntería y la mejor técnica puertorriqueña y se conformaron con la plata.

En la disputa por el bronce, Belice sorprendió a México con un triunfo 80-70.

Por otra parte, Venezuela derrotó por 1-0 a República Dominicana para avanzar invicta a las semifinales del fútbol femenino, en choque que se disputó en la ciudad de Moca (norte dominicano).

Génesis Florez fue la autora del único gol del partido, con un remate al minuto 11.

Mientras, México se colgó la medalla de oro en gimnasia artística femenina por equipos en la continuación del campeonato de esa disciplina en Santo Domingo 2026.

En el florete femenino de la esgrima, la venezolana Anabella Acurero se coronó campeona tras derrotar 15 puntos por 11 a Jimena Torres, de México, en una emocionante final.

'Las Reinas del Caribe' aplastaron a Cuba 3-0 en el voleibol femenino de los Juegos de Santo Domingo, para sumar su segundo triunfo en igual número de presentaciones. México y Colombia también están invictos en este renglón.

México lidera el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 120 preseas de oro, 81 de plata y 68 de bronce, seguido de Colombia (58-66-48) y Cuba (31-26-36).

En el cuarto lugar está Venezuela con 22 de oro, 37 de plata y 64 de bronce, mientras que el quinto es para Puerto Rico con 18 metales dorados, 23 plateados y 31 bronces.

Los locales de República Dominicana ocupan el sexto lugar con 17 oros, 18 platas y 48 bronces.