Aracena se cuelga el oro en kata masculino y República Dominicana hace el doblete

"Esto es increíble, todo bien, aún no me lo creo, pero trabajé duro", dijo a EFE un sonriente Aracena apenas se apartó del tatami (colchhoneta) en el pabellón de esa disciplina del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Aracena agregó sentirse "muy contento" por el resultado y agradeció el apoyo de los dominicanos que colmaron las gradas.

"Estoy muy agradecido de todo el apoyo que me han dado mis familiares, mis amigos, el público, el dojo donde entreno, la Federación (Dominicana) de Karate, de todos", agregó el dominicano, algo más sosegado.

Dedicó su triunfo a "todo el país" que, dijo, ha creído en que el karate también "dará la cara" por los dominicanos en los Juegos.

Aracena se impuso previamente al cubano Víctor Sánchez (5-0) y al costarricense Joshua Núñez (4.1).

El triunfo de Aracena representó el segundo oro consecutivo en kata para República Dominicana, que ya se había adueñado de lo más alto del podio en femenino con una María Dimitrova y su sexto oro consecutivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Dimitrova, tal y como lo había expresado en varias oportunidades, anunció su retiro del tatami una vez compita este jueves en la modalidad de kata por equipos. Aracena es uno de los alumnos de la multimedallista dominicana.