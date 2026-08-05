Demi Vollering gana su primera etapa, pero Marlen Reusser aguanta el maillot amarillo

Vollering, ahora segunda en la general, no ganaba una etapa en la 'Grande Boucle' desde la edición de 2024. La neerlandesa fue clave para romper el grupo de las favoritas de la general, pero no logró descolgar a Reusser, líder tras su victoria en la contrarreloj del martes.

Ningún puerto de primera aguardaba a las ciclistas en la jornada, pero prácticamente tampoco tendrían ningún kilómetro de llano. Ocho cotas puntuables (tres de segunda, dos de tercera, tres de cuarta) componían un recorrido repleto de ondulaciones y amenazas para las aspirantes a la general.

Con ese menú por delante, no hubo intentos de formar la fuga antes de la côte de Cenves (9,6 kilómetros al 4,4 % de pendiente media). En ella, el pelotón se fue disgregando, afectado por el alto ritmo impuesto por el Visma | Lease a Bike de la francesa Pauline Ferrand-Prévot, la gran damnificada de la contrarreloj del martes.

Durante el ascenso, varias ciclistas trataron de abrir fuego, pero la fuga todavía no se consolidó. La neozelandesa Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek) y la italiana Carlotta Cipressi (Human Powered Health) lo intentaron en solitario, pero la fuga del día la iba a formar cerca de una veintena de corredoras a falta de menos de 85 kilómetros para la meta.

En ese grupo que consiguió distanciarse estaban mujeres como Femke de Vries (Visma), Franziska Koch (FDJ - Suez), Antonia Niedermaier (CANYON), Dominika Włodarczyk (UAE), Liane Lippert (Movistar) o la campeona del mundo Magdeleine Vallieres (EF Education), además de, de nuevo, Niamh Fisher-Black.

En 10 kilómetros, consiguieron una ventaja superior al minuto. El Movistar Team de la 'maillot jaune' Marlen Reusser tiraba del pelotón por detrás, tratando que no se alejaran en exceso. Así, la diferencia no superó los dos minutos.

La colaboración entre las ciclistas de la fuga terminó en la subida al col de Durbize (3,6 kilómetros al 5,8 %), el penúltimo puerto del día. Los sucesivos ataques descolgaron a la mayoría de las escapadas y permitieron que se acercara un nuevo grupo con varias de las favoritas de la general.

Llegaron desde atrás Kasia Niewiadoma (CANYON), Demi Vollering (FDJ - Suez), Elisa Longo Borghini (UAE), Isabella Holmgren (Lidl-Trek) y la misma Marlen Reusser, mientras que se quedaban, sufriendo, Ferrand-Prévot y Anna van der Breggen (SD-Worx). En el llano intermedio antes de la última subida de la jornada, se sumaron a la cabeza de carrera.

El Mont Brouilly (3 kilómetros al 7,7 %) iba a ser el juez último de la etapa. Y una aceleración de Demi Vollering, vestida con el maillot de campeona de Europa, seleccionó el grupo, dejando por delante a la neerlandesa, Reusser y Niewiadoma.

En la llegada, la polaca fue la primera en lanzar el esprint, todavía lejos de la meta, pero gastó demasiadas energías demasiado pronto. Vollering alcanzó a Niewiadoma, con Reusser pegada a su rueda, y se hizo con su primera victoria de etapa en este Tour. El maillot amarillo, no obstante, quedó fuera de su alcance.

La sexta etapa de este Tour femenino, entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône, presenta el jueves 153,4 kilómetros de terreno quebrado y una profusión de cotas puntuables, semejante a la de este miércoles. Las ciclistas se enfrentarán a seis puertos, con la amenaza, además, de la subida al Mont Ventoux prevista para el viernes.